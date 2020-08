Bergsteigerin stürzt mitsamt Felsblock am Lochberg in Uri ab – erleidet schwere Verletzungen Am Freitag kam es in Uri zu einem Unfall am Lochberg. Eine Bergsteigerin wurde von der Rega mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen.

(zfo) Der Unfall ereignete sich am Freitag um 16 Uhr. Eine Tourengruppe aus Deutschland bestehend aus vier Personen wollte vom Hotel Tiefenbach aus, via Winterlücke den Lochberg überschreiten. Dies schreibt die Urner Polizei in einer Mitteilung am Samstag.

Aus Zeitgründen musste die Tour jedoch abgebrochen werden und die Bergsteiger entschieden, sich auf das nördlich gelegene Firnfeld abzuseilen. Da das vorhandene Seil nicht bis auf den Gletscher reichte, richtete sich die erste Bergsteigerin einen Standplatz ein, um von dort weiterabseilen zu können.

Dabei löste sich ein grosser Felsblock, worauf die Bergsteigerin mitsamt dem Felsblock mehrere Meter auf das Firnfeld abstürzte und unter diesem im Schnee eingeklemmt wurde.

Zur Bergung der Bergsteigerin musste der Felsblock durch die Rega mit dem Helikopter angehoben werden. Die 51-Jährige wurde mit schweren Verletzungen und unterkühlt in ein ausserkantonales Spital geflogen.