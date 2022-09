Bern Prix Montagne: Urner gehen leer aus Der Jury-Preis geht ins Unterwallis, der Publikumspreis ins Berner Oberland. Die Bergkäserei Aschwanden aus Seelisberg war zwar auch unter den Nominierten, erhielt aber keinen Preis.

Die Bergkäserei Aschwanden aus Seelisberg wurde für den Prix Montagne nominiert. Bei der Preisverleihung in Bern gab es für das Team jedoch keinen Preis. Bild: Max Hugelshofer/PD (Bern, 6. September 2022)

Bereits zum zwölften Mal zeichneten die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete und die Schweizer Berghilfe wirtschaftlich erfolgreiche Projekte und Unternehmen aus dem Berggebiet aus. Mit Preisen bedacht werden Projekte, «die nachweislich und beispielhaft einen Beitrag zur Wertschöpfung, zur Beschäftigung oder zu ökonomischer Vielfalt leisten».

Der mit 40'000 Franken dotierte Prix Montagne 2022 geht ans «Palp Festival et Village» aus dem Unterwallis. Mit den kulturellen Veranstaltungen leben die Traditionen und das kulturelle Erbe im Val de Bagnes wieder auf. Der Publikumspreis des diesjährigen Prix Montagne geht an Puralpina aus Frutigen im Berner Oberland. Das Familienunternehmen mit der handgemachten Murmeli-Kräutersalbe gewinnt den mit 20'000 Franken dotier­ten Preis, der von der Schweizerischen Mobiliar-Genossenschaft im Rahmen ihres Gesellschaftsengagements gestiftet wird. An der Online-Abstimmung für den Publikumspreis nahmen dieses Jahr über 7000 Personen teil.

Nomination bereits ein «toller Erfolg»

Beim Prix-Montagne-Jahrgang 2022 wurden insgesamt 54 Projekte aus allen Landestei­len der Schweiz eingereicht. Aus diesen Projekten bestimmte die Jury mit Präsident Bernhard Russi sechs Favoriten. Darunter befand sich auch die Bergkäserei Aschwanden aus Seelisberg. Nicht weniger als drei Generationen der Familie waren am Dienstag an der Preisverleihung anwesend. Sie freuten sich über die Nomination und bezeichneten dies bereits als «tollen Erfolg». Nach der Bekanntgabe der Gewinner nahmen sie es sportlich, dass sie keinen Preis erhielten.