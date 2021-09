Leserbrief Bernadette Wipfli in den Gemeinderat «Zu den Gemeinderatswahlen in Erstfeld am 27. September»

Ich kenne Bernadette Wipfli seit vielen Jahren als sehr engagierte Frau. In Beruf, ihrem bisherigen grossen und vielfältigen Engagement in der Öffentlichkeit, oder als Familienfrau beweist sie ihre Tatkraft zu Gunsten ihrer Mitmenschen. Ihre zuvorkommende Art und ihr offener Geist gegenüber verschiedenen Ansichten zeichnen sie aus. Eine funktionierende Gemeinschaft zu Gunsten aller ist ihr wichtig. Gut vernetzt und mit einem direkten Draht zu den Anliegen der Erstfelderinnen und Erstfeldern aller Altersgruppen bringt sie beste Voraussetzungen für das Mitwirken im Gemeinderat mit. Aus diesen Gründen wähle ich am 26. September mit Überzeugung Bernadette Wipfli in den Gemeinderat.

Erika Furrer, Erstfeld