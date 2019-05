Einzelwettschiessen: Christof Arnold weist Konkurrenz in die Schranken Attinghausen, Schattdorf und Isenthal wurden wie 2018 Kategoriensieger. Die besten Einzelresultate haben Christof Arnold (Feld A), Bernhard Gisler (Feld D) und Stefan Zurfluh (Feld E) geschossen. Paul Gwerder

Das beste Resultat mit dem Standardgewehr erzielte Christof Arnold. (Bild: Paul Gwerder, Amsteg, 4. Mai 2019

Die Schützengesellschaft Amsteg-Erstfeld unter der Leitung von Bernhard Walker hatte für eine mustergültige und reibungslose Organisation des Einzelwettschiessens gesorgt. Geschossen wurde am 3. und 4. Mai in drei Kategorien. Im Feld A (Standardgewehre) waren maximal fünf Probe- und 20 Einzelschüsse auf die Scheibe A 10 abzugeben, im Feld D (Ordonnanzgewehre) und Feld E (Sturmgewehr 90, Sturmgewehr 57/02 und Karabiner) fünf Probeschüsse, zehn Einzelschüsse und eine Fünferserie ohne Zeitlimite.

Von den 27 Gruppen, welche in Amsteg am Wettschiessen teilnahmen, schieden deren sieben vorzeitig aus, und sind am nächsten Samstag nicht mehr dabei. Insgesamt nahmen 153 Schützinnen und Schützen teil, das sind drei weniger als im vergangenen Jahr.

Spitzenergebnisse bei fairen Bedingungen

An den beiden Schiesstagen herrschten in Amsteg bei regnerischem aber windstillen Wetter gleichbleibende Bedingungen für alle Teilnehmer. Dies bewiesen auch die besseren Resultate als noch vor einem Jahr, als in Seedorf der Föhn den Schützen das Leben schwer machte. Im Feld E konnten sich nach Reglement zehn Gruppen für den Final am kommenden Samstag in Flüelen qualifizieren. Mit einem hohen Durchschnitt von 141 Punkten gewann die SG Attinghausen mit dem Sturmgewehr 90 (Stefan Zurfluh, Louis Camenzind, Markus Zurfluh, Urban Camenzind und Ivo Gisler) vor der SG Amsteg-Erstfeld mit 137,20 Punkten. Das beste Einzelresultat erzielte Stefan Zurfluh (SG Attinghausen) mit 144 Punkten. Überraschend stark schoss eine der beiden «Schützenbeizli»-Wirtinnen, Karin König. Sie war die beste Frau in diesem Feld mit guten 139 Punkten und sie belegte damit den elften Rang unter 96 Konkurrentinnen und Konkurrenten.

Die Schattdorfer Schützen gewannen im Feld D mit einem Durchschnitt von 137,40 Punkten vor der SG Sisikon (135,60). In der Einzelwertung schoss Bernhard Gisler (SG Seedorf) mit 147 Punkten das höchste Resultat. Das sind sogar drei Punkte mehr als bei seinem letztjährigen Sieg. Zweiter wurde der Schattdorfer Georg Zgraggen mit vier Punkten Rückstand.

In der Kategorie A der Standardgewehrschützen behielt die SG Isenthal mit 191,40 Punkten deutlich das bessere Ende für sich. Dahinter klassierten sich die SG Unterschächen (188,20) und SG Spiringen (185,60). Die Einzelrangliste führte Christof Arnold, der bekannte Armbrustschütze von der SG Bürgen, mit 195 Punkten an. Gleichviele Punkte schoss der um rund 20 Jahre jüngere Christoph Bissig von den Isenthaler Schützen.