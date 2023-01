Kanton Uri Die Jahresziele für Kultur und Bildung sind kommuniziert Die Bildungs- und Kulturdirektion will im laufenden Jahr den Kredit für das neue Theater Uri vors Volk bringen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern.

Das Theater Uri in Altdorf. Archivbild: Urs Hanahrt

Die Urner Bildungs- und Kulturdirektion hat ihre Jahresziele für 2023 kommuniziert. Zu den wichtigsten zähle unter anderem, dass der Kredit zum Kantonsbeitrag für die Sanierung des Theaters Uri vom Volk angenommen werden soll. Daneben soll die Verordnung zu «Kunst und Bau» vom Landrat verabschiedet werden, das kantonale Integrationsprogramm 3 soll vom Staatssekretariat für Migration genehmigt werden und der Erziehungsrat will «nähere Bestimmungen zur schulergänzenden Betreuung» erlassen.

Darüber hinaus wolle die Direktion ergänzend zum Bildungsgesetz weitere Gesetze erarbeiten, in die Vernehmlassung geben und dem Landrat unterbreiten. Dazu gehören die Verordnung zum Schulgesetz (Schulverordnung), die Verordnung über das sonderpädagogische Angebot im Kanton Uri und die Verordnung über Beiträge des Kantons an die Volksschulen. Vorantreiben will die Bildungsdirektion auch die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. (lur)