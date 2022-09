Berufslehre Gewinner der Swiss-Skills-Bronzemedaille wird von Urner Regierungsrat geehrt Der Urner Cédric Tresch wurde gemeinsam mit seinen Berufsbildnern sowie seiner Familie zu einer Gratulationsfeier in Altdorf eingeladen. Er hatte an den Swiss Skills die Bronzemedaille der Fahrzeugschlosser geholt.

Berufsbildner Peter Zimmermann und Ramon Iff, Medaillengewinner Cédric Tresch, Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg, Eltern Markus und Ruth Tresch und Leiterin Amt für Berufsbildung Yvonne Slongo (von links). Auf der Ladefläche Treschs Werkstück, ein Deichselanhänger. Bild: PD

Der Silener Cédric Tresch wurde an der Berufs-Schweizer-Meisterschaft Swiss Skills in Bern mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet, nachdem er sich vom 7. bis 11. September mit den besten seiner Zunft gemessen hatte, wie die Bildungs- und Kulturdirektion des Kanton Uri mitteilt. Tresch befindet sich in der Ausbildung zum Fahrzeugschlosser EFZ.

«In nur dreieinhalb Tagen hat er sein Werkstück, einen fahrtüchtigen Deichselanhänger inklusive Elektronik, gefertigt», heisst es weiter. Swiss Skills sei eine enorme Plattform für das duale Bildungssystem, zeigt sich der Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg überzeugt. Es sei nur schon eine grosse Leistung, für den Wettbewerb ausgewählt zu werden.

Tresch wird 2023 die Lehre abschliessen

«Mit dem Medaillengewinn haben Sie Hervorragendes geleistet und Ihr Wissen und Können unter Beweis gestellt», wird Jörg zitiert. Er hat Cédric Tresch, dessen Eltern und die Berufsbildner des Lehrbetriebs Notterkran AG nach dessen Gewinn zu einer kleinen Gratulationsfeier in Altdorf geladen. Beeindruckt zeigte sich Beat Jörg von der Entschlossenheit Cédric Treschs. Denn im Kanton Uri ist es nicht möglich, den Beruf Fahrzeugschlosser zu erlernen. Cédric Tresch hat seine Ausbildung deshalb bei der Aargauer Firma Notterkran AG angetreten.

Beat Jörg erwähnte auch die Bedeutung eines guten privaten Umfelds. «Ihre Eltern und Freunde sind eine wichtige Unterstützung.» Cédric Tresch hat schon von Haus aus eine Affinität zu schweren Maschinen: Seine Eltern sind Eigentümer der Urner Firma Tresch Transport GmbH. Dass er auch im ausserkantonalen Lehrbetrieb gut aufgehoben ist, bewiesen seine Berufsbildner Ramon Iff und Peter Zimmermann. Sie transportierten eigens für die Gratulationsfeier den schweren Deichselanhänger in den Kanton Uri. Cédric Tresch wird im Jahr 2023 die Lehre abschliessen. (mha)