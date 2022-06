Bevölkerungswachstum In Uri leben erstmals über 37'000 Personen Die Urner Wohnbevölkerung hat im vergangenen Jahr um über 200 Personen zugelegt.

Das Bundesamt für Statistik hat die provisorischen Jahresergebnisse zur ständigen Wohnbevölkerung veröffentlicht, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Kanton Uri waren demnach am 31. Dezember 37'040 Personen wohnhaft. Damit nahm die Wohnbevölkerung im Vergleich zum Vorjahr um 221 Personen zu, was einem Bevölkerungswachstum von 0,6 Prozent entspricht. Gesamthaft entspreche das dem zweitgrössten Zuwachs seit 2012.

Seit 2013 waren mit Ausnahme des Jahres 2015 (Abnahme von 0,1 Prozent) jeweils jährliche Zuwachsraten von rund 0,4 Prozent verzeichnet worden. Kumuliert wuchs die Urner Bevölkerung im Zeitraum von 2011 bis 2021 um fünf Prozent. Ebenso hat die Anzahl der Beschäftigten von 2011 bis 2019 um rund sieben Prozent zugenommen. (lur)