Bike Bundesliga Linda Indergand gewinnt Cross-Country Im Rahmen der deutschen Bundesliga gewinnt Linda Indergand das Cross-Country-Rennen vor der Olympiasiegerin Jolanda Neff und wird im Shorttrack Zweite. Reto Indergand unterstreicht seine gute Form mit einem 5. Platz.

Im bayrisch-schwäbischen Landkreis Günzburg startete die Bike-Bundesliga mit zwei hochkarätigen Mountainbike-Rennen in die neue Saison. Sowohl in Krumbach, wo am Samstag das Shortrace durch die Altstadt und den Schlosspark gefahren wurde, wie auch am sonntäglichen Cross-Country in Obergessertshausen waren die Felder in den Elitekategorien top besetzt.

Reto und Linda Indergand zeigen sich in sehr guter Form. Bild: PD

Bei den Frauen trafen die Olympiasiegerin Jolanda Neff und die Bronzemedaillen-Gewinnerin Linda Indergand auf die besten Starterinnen der Bundesliga. Auch Reto Indergand, der ausgezeichnet in die diesjährige Saison gestartet ist, hatte sich mit den deutschen Weltcup-Fahrern auseinanderzusetzen.

Zwei Podestplätze für Linda Indergand

Bei den Elitefrauen gaben bereits beim Shorttrack die beiden Schweizer Olympiafahrerinnen Jolanda Neff und Linda Indergand den Ton an. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei im Schlusssprint Linda Indergand ihrer Schweizer Kollegin Neff den Vortritt lassen musste. Den dritten Podestplatz belegte die Engländerin Annie Last.

Beim Cross-Country vom Sonntag war es dann Linda Indergand, die den Sprung zuoberst aufs Podest schaffte. Renngeschichte schrieben dabei Indergand, die Dänin Caroline Bohé und Jolanda Neff, wobei die Urnerin von Beginn weg resolut aufs Tempo drückte. Die Olympiasiegerin Neff hatte zwischenzeitlich eine Reifenpanne, vervollständigte aber später mittels Kraftakt das Führungstrio wieder. In der zweitletzten Runde gelang es dann Linda Indergand, ihre Konkurrentinnen endgültig zu distanzieren, und holte sich damit bereits den zweiten Solosieg der Saison.

Reto Indergand ist ebenfalls erfolgreich

Wegen der hohen Starterzahlen bei der Herren-Elite mussten beim Shorttrack zuerst zwei Hoffnungsläufe gefahren werden. Reto Indergand erreichte in seiner Serie den dritten Platz und qualifizierte sich damit sicher für den anstehenden Final. Dieser wurde in der Innenstadt von Krumbach gefahren. Die Streckenführung hinauf zum Schloss, weiter über Kopfsteinpflaster, Brücken, Wiesen, Parkwege und Treppen stellte hohe Anforderungen an Mensch und Material.

Reto Indergand konnte das horrende Tempo lange Zeit mithalten und beendete diesen Wettbewerb auf dem 9. Platz. Das Cross-Country-Rennen dominierten dann die beiden Deutschen Max Brandl, Sieger des Shorttrack, und Luca Schwarzbauer. Hinter diesen beiden bildete sich eine grössere Verfolgergruppe, bei der auch der Urner Indergand dabei war. Seine momentane gute Form brachte ihm in der Endabrechnung schliesslich den sehr guten 5. Platz ein.