Bike-Nationalkader können auf Urner zählen Fabio Püntener hat die Bike-Saison 2019 bereits eröffnet und Linda Indergand nimmt derzeit ihre neue Saison in Angriff. Aus den Reihen der IG Radsport Uri wurden vier Athleten in verschiedene Nationalkader von Swiss Cycling aufgenommen. Josef Mulle

Während zurzeit in den Medien noch die Schneesport-Resultate die Schlagzeilen liefern, bereiten sich die Radsportler aller Gattungen in wärmeren Gefilden auf die neue Saison vor. Mit dabei auch die Urner Biker, die mit dem Geschwisterpaar Reto und Linda Indergand Athleten mit Weltklasseniveau in ihren Reihen wissen.

Fabio Püntener mit seinem Vorbild Reto Indergand (rechts). (Bild: PD)

Fabio Püntener (VMC Silenen/jb Brunex Feld Team), auf dem Weg in die Weltspitze der U23 Fahrer, hat seinen ersten Wettkampf in der neuen Saison bereits hinter sich. Am Wettkampf über 4 Etappen, dem «Epic Oropresa» in Spanien, erzielte der Urner im Gesamtklassement den 27. Platz. Er war damit – noch vor seinem letztjährigen Teamkollegen Thomas Litscher – der bestklassierte Schweizer dieser Rundfahrt.

Linda Indergand erwartet noch nicht Spitzenergebnis

Diese Woche startet auch das Mehretappenrennen um den Sunshine Cup auf Zypern, wo Linda Indergand erstmals für ihr neues Team XC Superior im Einsatz steht. «Obwohl fast die gesamte Weltelite in Zypern am Start steht, erwarte ich von mir noch kein Spitzenergebnis, da das Rennen aus dem Training heraus gefahren wird. Trotzdem werde ich versuchen für mein neues Team gute Ergebnisse herauszufahren», so die Urnerin vor dem Saisonstart.

Linda Indergand im neuen Team-Dress XC Superior. (Bild: PD)

Im Prolog, der am Donnerstag gestartet wurde, zeigte Linda Indergand aber bereits wieder ihr Können, als sie bei strömendem Regen dank ihrer technischen Fähigkeiten das Rennen gewann, und sich ins Leadertrikot einkleiden liess. Etwas lockerer angehen kann es Reto Indergand, der im April ins Renngeschehen eingreifen wird, um auch in seiner achten Saison gute Resultate für sein BMC-Team herauszufahren.

Erste Saisonhöhepunkte werden dann die Schweizer Meisterschaft in Gränichen vom 2. Juni, und die Europameisterschaft in Brno (Tschechien) vom 25. bis 28. Juli sein. Danach dürfen die Besten der Besten noch an die Weltmeisterschaften im kanadischen Mont-Sainte-Anne. Diese findet vom 27. August bis 1. September statt.

Arbeit der IG Radsport Uri wird belohnt

Die Nachwuchsförderung bei der IG Radsport Uri bringt immer wieder Talente an die Spitze der Nachwuchskader, bis hinauf in die Nationalmannschaft von Swiss Cycling. In der Kaderliste MTB Elite 2019 figurieren die beiden Urner Aushängeschilder Reto und Linda Indergand. Dank der herausragenden Resultate in der vergangenen Saison sind mit Delia Da Mocogno (VMC Silenen), Sven Gerig, Fabian Imholz (beide VMC Erstfeld) und Lorena Leu (Radsport Altdorf), vier Nachwuchscracks der IG Radsport Uri, in das Nationalkader Policyclid 2019 (U17) aufgenommen worden. Dazu haben etliche Talente der IG den Sprung in die Kader der verschiedenen Schweizer Trainingsstützpunkte geschafft: Silvio Gisler (Radsport Altdorf), Aline Epp, Julian Gwerder, Nik Küttel und Roman Zberg (alle VMC Silenen).