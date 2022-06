Bikesport Reto Indergand steigert in den österreichischen Alpen seine Leistung Die Urner Bikerin Delia Da Mocogno setze in Österreich ein Ausrufezeichen.

Reto Indergand in Aktion. Bild: Michael Cerveny/PD

Der weltbekannte Bikepark Leogang in den österreichischen Alpen war vor kurzem Schauplatz eines weiteren Aufeinandertreffens der Bike-Weltelite, die sich am ersten Tag in der neuen Disziplin Short Track und am zweiten Tag im Cross-Country spannende Rennen lieferten. Die Strecke besticht insbesondere durch ihre vielen steilen Anstiege, wodurch das Short-Track-Rennen etwas anders verlief als bei den vorangegangenen Weltcups. Das Urner Geschwisterpaar Linda und Reto Indergand erreichte sowohl im Short Track wie auch im Cross-Country-Weltcup im österreichischen Leogang sehr gute Klassierungen, ohne aber einen grossen Wurf zu landen. Das Ausrufezeichen setzte die junge Downhillerin Delia Da Mocogno, Teamprojekt.ch/VMC Silenen, die einen Podestplatz nur knapp verpasste.

Im Feld der Frauen kam es zu einem eigentlichen Ausscheidungsfahren, wobei die letztjährige Siegerin, Loana Lecomte aus Frankreich, oben ausschwang. Linda Indergand, Liv Factory Racing, hielt überraschend gut mit, obwohl der Parcours durch die vorangegangenen Regenfälle immer schwieriger zu befahren war. «Ich habe meinen Einsatz den gegebenen Verhältnissen angepasst, bin daher regelmässige Runden gefahren, aus denen schliesslich der 11. Platz resultierte», so die Bilanz von Linda Indergand über den Short-Track.

Reto Indergand, Giant Factory Off-Road Team, musste aus der dritten Reihe starten, war in der letzten Runde auf dem Weg zu einem sicheren Top-15-Ergebnis, und damit einem Platz in der zweiten Startreihe am Cross-Country. Durch eine Kettenblockade musste der bedauernswerte Urner die letzten hundert Meter ins Ziel zu Fuss antreten, was der 18. Rang, und wiederum die dritte Startreihe am zweiten Renntag bedeutete.

Reto Indergand mit bestem Saisonergebnis

Am zweiten Renntag zeigte sich der Parcours von Leogang in abgetrockneter Form, und damit konnten auch wieder schnellere Rennen gefahren werden. Bei den Frauen war es wiederum die Französin Loana Lecomte, die der Konkurrenz keine Chance liess. Beste Schweizerin war Sina Frei, die als Vierte das Podest knapp verpasste. Linda Indergand fuhr ein solides Rennen, musste aber als Elfte den angestrebten Top-Ten-Platz ihrer Landsfrau Alessandra Keller überlassen. Bei den Herren gab es durch Mathias Flückiger und Nino Schurter einen Schweizer Doppelsieg zu bejubeln. Reto Indergand musste wie angesprochen den Cross-Country Wettbewerb aus der dritten Startreihe in Angriff nehmen. Mit tollem Einsatz schaffte er den 17. Schlussrang, was sein bisher bestes Weltcupresultat der aktuellen Saison bedeutete, und damit nach Nove Mesto wieder einen Platz bei den Top- 20-Weltcupfahrern verbuchen konnte.

Ein Ausrufezeichen aus Urner Sicht setzte Delia Da Mocogno, die im Downhill-Rennen der Juniorinnen den hervorragenden vierten Platz erkämpfte. Das Talent aus Silenen schlug dabei gar die amtierende Weltmeisterin Izabela Yankova und verlor auf die haushohe Favoritin Phoebe Gale (GB) nur knapp 19 Sekunden. «Diese Klassierung macht mich natürliche me-ga happy, waren doch hier in Leogang die weltbesten Frauen am Start, und der Parcours war nach dem Regen auch nicht leichter geworden», so die über-glückliche Urnerin nach ihrer verwegenen Fahrt.