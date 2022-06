Bikesport Urner müssen Gränichen ohne Podestplatz verlassen Wegen der grossen Hitze mussten die Teilnehmenden des Swiss-Bike-Cups zwar eine Runde weniger fahren. Den Urner Teilnehmenden machte sie dennoch teils zu schaffen.

Am Swiss-Bike-Cup, ausgetragen in Gränichen AG, waren die Urner Bikerinnen und Biker gut unterwegs, mussten aber den Heimweg ohne Podestplatz antreten. Fabio Püntener, Team Solothurn, zeigte mit einem guten Rennen, dass seine gesundheitlichen Probleme überwunden sein könnten. Es war die vierte Station im Rahmen des Proffix-Swiss-Bike-Cups, der Schweizer Bike-Rennserie mit internationaler Beteiligung.

Wie bei allen Sportanlässen des vergangenen Wochenendes war auch in Gränichen die herrschende Hitze das grosse Thema. Die Organisatoren reagierten auf die tropischen Temperaturen und kürzten alle Rennen um eine Runde. Auch die Athletinnen und Athleten der Urner Delegation, vertreten in fast allen Kategorien, verdauten die Hitze unterschiedlich, was sich in den Resultattabellen deutlich abzeichnete.

Püntener mit taktisch geschicktem Rennen

Im Elitefeld der Herren mischte der Urner Reto Indergand lange an der Spitze des Feldes mit, musste später aber diesem Effort und der Hitze Tribut zollen. Statt eines Podestplatzes gab es als Zwölfter «nur» eine Top-15-Klassierung. «Die gute Form der letzten Rennen verleitete mich dazu, an der Spitze mitzufahren, und es lag gar ein Podestplatz in Reichweite. Im Endeffekt war aber die Hitze stärker, und ich musste zurückstecken, was dann schliesslich zu dem realen Resultat führte», bilanzierte Indergand nach der Hitzeschlacht.

Mit umgekehrten Vorzeichen startet Fabio Püntener, der zweite Urner im Feld der Elite-Herren, der in den vergangenen Rennen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte und auf den Weltcup im österreichischen Leogang gar verzichten musste. Mit einem verhaltenen Start sondierte Püntener sein persönliches Befinden, um im Verlauf des Rennens immer mehr aufzudrehen.

Fabio Püntener bei seiner Aufholjagd. Bild: PD

Die Rechnung ging denn auch voll auf, und der neunte Platz war der verdiente Lohn für ein geschickt eingeteiltes Rennen. «Das war sicher mein bestes Resultat in dieser Saison, das mir für die kommenden Einsätze Zuversicht und Selbstvertrauen gibt», so der hochzufriedene junge Urner Elitefahrer. Sven Gehrig, VMC Erstfeld, erreichte im Rahmen des Junior-Bike-Cups den sehr guten 13. Platz. Linda Indergand steht aktuell mit der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft an der Tour de Suisse im Einsatz. Aline Epp, Velo Infanger IG Radsport Uri/VMC Silenen, vertrat die Urner Farben im Feld der Frauen und fuhr bei den Juniorinnen auf den beachtlichen 13. Gesamtrang. Das ist gleichbedeutend mit dem vierten Platz in der Schweizer Wertung ihres Jahrgangs.

Elena Frei ist beste Nachwuchsfahrerin

Auch die Nachwuchskategorien erhalten bei den Swiss-Cup-Veranstaltungen eine Startgelegenheit und können sich dabei mit der internationalen Konkurrenz messen. In der Kategorie Mädchen U15 dominierte wiederum Anja Grossmann das Geschehen, die vor der Schweizerin Shana Huber und der Slowenin Mata Tancik auch überlegen gewann.

In dieser Kategorie ist es sonst üblich, dass Elena Frei, Velo Infanger IG Radsport Uri/VMC Erstfeld, einen Podestplatz auf sicher hat. In Gränichen hatte auch das Urner Nachwuchstalent mit den bekannten Verhältnissen zu kämpfen und musste für einmal den Heimweg ohne Podestplatz antreten. Julian Tresch zeigte ein starkes Rennen, was ihm den dritten Platz einbrachte. Den Geschicklichkeitsparcours beendete er auf dem zwölften Rang und schloss damit den Wettbewerb auf dem siebten Gesamtrang ab. Eine Top-Ten-Klassierung erreichte auch Elina Tresch bei den Mädchen U13. Unter die besten zwanzig fuhren zudem: Giorgia Restivo (16.) und Jill Nietlisbach (19.) bei den Mädchen Mega U15.