Bikesport Urner Nachwuchstalent Elena Frei wird Doppel-Vize-Europameisterin Die Erstfelderin Elena Frei gewann sowohl im Eliminator-Wettbewerb wie auch im Cross-Country die Silbermedaille in der U15-Kategorie. Aline Epp überraschte ebenfalls mit guten Klassierungen bei den Mädchen U17.

Elena Frei (links) grüsst als Doppel-Vize-Europameisterin vom Podest. Bild: PD

In Pila Aosta Tal in Italien fanden die Europameisterschaften in den Jugendkategorien der Biker statt. Rund 600 junge Athletinnen und Athleten aus allen Teilen Europas hatten sich in der vergangenen Woche zu diesem internationalen Kräftemessen im Aosta Tal eingefunden. Mit Elena Frei und Aline Epp qualifizierten sich zwei Fahrerinnen des Teams Velo Infanger/IG Radsport Uri, die von ihren Vätern und dem Teammechaniker Jonas Walker in das Abenteuer Europameisterschaften begleitet wurden.

Das ganze Unterfangen aus Schweizer Sicht stand unter der Ägide von United School of Sports, einem offiziellen regionalen Trainingsstützpunkt (TSP) von Swiss Cycling. Gefordert wurde von den jungen Bikerinnen und Bikern ein Einzelzeitfahren, Teamwettbewerb, das Eliminator-Rennen und als Abschluss die Prüfung in der Disziplin Cross-Country.

Auf den Spuren von Linda Indergand

Bereits im Einzelzeitfahren, ohne Titelvergabe, zeigten die beiden Urnerinnen, dass sie zu Recht an das Kräftemessen der europäischen Biker-Jugend delegiert wurden. Elena Frei realisierte die schnellste Zeit aller 93 Fahrerinnen der Kategorie U15, während Aline Epp im grossen Feld der U17-Mädchen den 28. Rang belegte. Diese Leistung brachte beiden Fahrerinnen die Qualifikation für den Teamwettbewerb, den Elena Frei mit TSP Schweiz 1, auf dem 10. Platz, und Aline Epp mit TSP 5 dem 30. Rang abschloss. Im Eliminator-Wettbewerb, der im KO-System abgewickelt wurde, war nach dem Achtelfinal für Aline Epp Feierabend, während ihre Kollegin jeweils als Heads-Schnellste bis in den Halbfinal vorstiess, den sie auf dem zweiten Platz beendete.

Im Finallauf waren neben zwei Schweizerinnen eine Holländerin und eine Dänin am Start. Cloe Tschumi, Tropical Solothurn, erwischte einen super Start und setzte sich von Anfang an die Spitze, dicht gefolgt von Elena Frei. Das Talent von Tropical Solothurn konnte die Pace durchziehen und siegte mit einer Bike-Länge Vorsprung vor der Jahrgangsjüngeren Elena Frei, welche sich damit silbernes Edelmetall im Eliminator der U15-Mädchen holte. Somit wandelt die grosse Nachwuchshoffnung klar auf den Spuren von Linda Indergand, die 2015 als U23-Fahrerin und 2016 bei der Elite den Weltmeistertitel in dieser — leider nicht olympischen — Disziplin holte.

Aline Epp mit weiterem gutem Ergebnis

Als krönender Abschluss starteten die Athletinnen am 1. Juli zum Cross-Country-Rennen, der Königsdisziplin im Bike Sport. Die Mädchen hatten zwei grosse Runden auf einem anspruchsvollen von steilen Anstiegen und viel Wurzelwerk durchsetzten Parcours zu absolvieren. Elena Frei erwischte einen super Start und konnte als erste Fahrerin in die Abfahrten einbiegen, dicht gefolgt von der Slowenin Meta Tancik. Die beiden konnten sich schnell von den restlichen Fahrerinnen absetzten und fuhren bis zur ersten Tech-Zone einen Vorsprung von fast einer halben Minute heraus.

Direkt vor der Tech-Zone griff die Slowenin an und setzte sich von Elena Frei ab. Die Urnerin vermochte nicht mehr zu kontern, konnte aber den zweiten Rang bravourös verteidigen und holte sich den zweiten Vizeeuropameisterschaftstitel 2021. «Es war natürlich ein unbeschreibliches Gefühl, nach dem Eliminator-Wettbewerb zum zweiten Mal aufs Podest zu klettern», so die überglückliche Doppel-Vize-Europameisterin, «und damit auch die Tradition der IG Radsport Uri, Medaillengewinne an internationalen Veranstaltungen einzuheimsen, hochhalten zu können».

Einen Tag später stand dann auch Aline Epp im Pulk von 61 Fahrerinnen der Kategorie U17, die bei ihrem Cross-Country-Einsatz bereits drei Runden zu fahren hatten. Nach einem guten Start verwaltete Epp ihre Position mit einem konstanten Rennen, das sie auf dem sehr guten 22. Rang abschloss.