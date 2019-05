So wurde in Erstfeld die neue Sport- und Freizeitanlage gefeiert

Einer der Höhepunkte der Einweihung der Pfaffenmatt in Erstfeld war am Freitagabend das Fussballspiel ESC-Allstars gegen FCZ und FCZ-Allstars. Am Samstag sorgte der Zürcher Mundart-Musiker Bligg im voll besetzten Festzelt für Top-Stimmung.