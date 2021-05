Bildung Dieses Jahr treten so viele Urner Schülerinnen und Schüler ins Gymnasium ein, wie seit 15 Jahren nicht mehr Parallel zur hohen Anzahl der Eintritte ins Gymnasium sanken die Zuweisungen in Schultypen mit erweiterten Anforderungen, wie die Kultur- und Bildungsdirektion mitteilt.

(sok) Im Gegensatz zu anderen Kantonen findet der Übertritt in die Oberstufe und das Gymnasium im Kanton Uri ohne Prüfungen und fixen Grenzwert der Noten statt. Obwohl ein wichtiges Kriterium, sind Noten allein nicht bestimmend für die Zuweisung – die jeweilige Lehrperson trifft den Entscheid aufgrund einer Beurteilung des Kindes und nimmt dabei Rücksprache mit Kind und Eltern. Per 1. März haben Urner Lehrpersonen der 6. Primarklassen nun insgesamt 351 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I zugewiesen, wie die Bildungs- und Kulturdirektion mitteilt. Im Vorjahr waren es 343. Dabei machen Zuweisungen in die Werkschule und in Schultypen mit Grundanforderungen hierbei rund ein Drittel, während die Zuweisungen ins Gymnasium und die Schultypen mit erweiterten Anforderungen rund zwei Drittel der Zuweisungen ausmachen. Dies entspricht einem sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Trend.

Die Übertrittsquoten des Kantons Uri. Grafik: PD

Höher als in den vergangenen Jahren ist der Anteil von Zuweisungen in die Werkschule. Die Anzahl Übertritte ins Gymnasium ist mit 22,2 Prozent der höchste Wert seit 2006; verantwortlich für diese Quote sind die höheren Zahlen in den Gemeinden Flüelen (+4), Schattdorf (+6) und Seedorf (+10). Die Anzahl Wechsel in Schultypen mit erweiterten Anforderungen ist tiefer als in den vergangenen Jahren.

Eltern und Lehrpersonen zufrieden mit Verfahren

Eine Umfrage zum Übertrittsverfahren hat ergeben, dass die beteiligten Personen mit dem Übertrittsverfahren sehr zufrieden sind, wobei die Einschätzungen der Eltern und der Lehrpersonen mehrheitlich nahe beieinanderliegen. Sehr viele Eltern sind sehr zufrieden mit der Arbeit der Lehrpersonen. Veränderungen im Übertrittsverfahren drängten sich somit keine auf, heisst es in der Mitteilung weiter. Einzig die Übertrittsunterlagen sollen überarbeitet werden.