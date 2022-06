Bildung Ein Dankeschön für die Lebensleistung: Urner Lehrpersonen werden verabschiedet Nicht wenige der 13 Lehrpersonen, die am Mittwoch geehrt wurden, waren 40 Jahre lang im Schuldienst tätig.

Regierungsrat Beat Jörg (ganz links) mit den neu pensionierten Lehrpersonen im Garten des Schlosses A Pro in Seedorf. Bild: PD

Insgesamt dreizehn Lehrpersonen der Volksschule, der Kantonalen Mittelschule Uri, der Stiftung Papilio sowie des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri treten per Ende Schuljahr 2021/2022 in den wohlverdienten Ruhestand. Regierungsrat Beat Jörg, Bildungs- und Kulturdirektor des Kantons Uri, hat sie am Mittwoch offiziell verabschiedet.

«Die Verabschiedung der Neopensionati ist ein Zeichen der Wertschätzung für den Einsatz der Lehrpersonen zu Gunsten des Bildungswesens im Kanton Uri», schreibt die Urner Bildungs- und Kulturdirektion in der Mitteilung zur Feier. Nicht wenige der Lehrpersonen, die neu in ihren wohlverdienten Ruhestand treten, waren während vierzig Jahren im Schuldienst tätig. Einzelne blieben während ihrer gesamten Berufskarriere dem Kanton Uri oder sogar ihrer Schulgemeinde treu.

Im Dienst des Einzelnen und der ganzen Gesellschaft

Im Rahmen der Verabschiedungsfeier im Schloss A Pro in Seedorf würdigte Beat Jörg die Arbeit der Lehrpersonen. «Sie haben mit grossem persönlichem Einsatz ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die Kinder und Jugendlichen in unserem Kanton ihre Stärken entdecken, ihre Talente entfalten und die eigene Persönlichkeit reifen lassen können», sagte Jörg. «Damit haben Sie enorm viel geleistet für das persönliche Glück und den Lebenssinn der jungen Menschen zum einen und für das Wohlergehen der ganzen Gesellschaft zum anderen.»

Und das sind die verabschiedeten Lehrpersonen: Koni Bissig, Primarlehrer, Schule Bürglen; Monika Bissig, DaZ-Lehrerin, Schule Bürglen; Ursula Dittli Aregger, Lehrperson Integratives Brückenangebot, BWZ Uri; Alois Gisler, Oberstufenlehrer, Schule Schattdorf; Marianne Hellingman, TTG-Lehrerin, Schule Erstfeld; Roswitha Inglin, Kindergartenlehrerin, Schule Erstfeld; Stefanie Jauch, Primarlehrerin, Stiftung Papilio; Hugo Kühne, Primarlehrer, Schule Bürglen; Hildegard Odermatt, Primarlehrerin, Stiftung Papilio; Karl Russi, Oberstufenlehrer, Kreisschule Seedorf, Dieter Schärer, Sportlehrer, Kantonale Mittelschule Uri; Anita Trutmann, Schulische Heilpädagogin, Schule Erstfeld; Daniel Wunderlin, Sportlehrer, BWZ Uri. (pd/RIN)