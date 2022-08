Bildung Schule Altdorf und PH Schwyz starten ein Pilotprojekt, um die Ausbildung zu professionalisieren Das Projekt «Partnerschule Berufspraxis» soll die Praxis verbessern. Das Unterfangen wird von der Forschung begleitet.

Workshopgruppe mit Schulleiter Andi Meier (links), Daniela Knüsel Schäfer und Salome Lauener (rechts). Bild: PD

Mit dem neuen Schuljahr ist auch das im August 2021 lancierte Projekt Partnerschule Berufspraxis gestartet, wie die Pädagogische Hochschule Schwyz (PHSZ) in einer Medienmitteilung schreibt. Im Rahmen dieses Projekts hat die PHSZ mit der Schule Altdorf zusammengespannt. Ziel des Projekts sei die Professionalisierung der berufspraktischen Ausbildung zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer. Dabei würden die Praktika der Studentinnen und Studenten der PH Schwyz eine bedeutsame Rolle spielen. Während die Studierenden innerhalb ihrer Einsätze Erfahrungen sammeln, um den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu unterstützen, werden die Studierenden von den Praxislehrpersonen und Mentorinnen und Mentoren fundiert begleitet und unterstützt.

Das Projekt «Partnerschule Berufspraxis» soll die Zusammenarbeit zwischen der PHSZ und den Schulen in der berufspraktischen Ausbildung intensivieren, professionalisieren und partnerschaftlich gestalten, wie die Hochschule in ihrer Mitteilung weiter schreibt. Werde der Austausch vertieft und gefördert, können die Beteiligten gegenseitig stärker von der Expertise profitieren, die letztendlich in die berufspraktische Ausbildung einfliesst: «Die Praxislehrpersonen in Altdorf bringen ihre Erfahrungen direkt ein und im Gegenzug profitieren wir vom wissenschaftlichen Know-how der PHSZ», wird Andi Meyer, Gesamtschulleiter Altdorf, in der Mitteilung zitiert.

Bestehende Formate werden weiterentwickelt

Weiter würde neben dem Austausch die Weiterentwicklung bereits bestehender Formate der berufspraktischen Ausbildung vorgesehen. «Angedacht ist, dass sowohl Praxislehrpersonen als auch Studierende und Mentorinnen und Mentoren in gezielten Settings gemeinsam Unterricht planen, durchführen und evaluieren», erklärt Kathrin Futter, Prorektorin Ausbildung der PHSZ.

Die Forscherinnen und Forscher, die das Projekt begleiten, würden sicherstellen, dass die Erkenntnisse über die Partnerschule hinaus nutzbar gemacht werden. So könnten die Ergebnisse auch anderen Schulen zur Verfügung gestellt werden. (zgc)