Bildung Urner Erziehungsrat peilt hohe Ziele für die Weiterentwicklung der Volksschulen an 15 Jahresziele hat sich der Urner Erziehungsrat gesetzt. Es zeigt sich: Auch im neuen Jahr hat der digitale Wandel an den Schulen hohe Priorität.

Der Erziehungsrat des Kantons Uri hat im Einklang mit seinen Leitgedanken für die aktuelle Legislatur 2020 bis 2024 und mit Blick auf den Zielerreichungsgrad im vergangenen Jahr die Jahresziele fürs 2022 festgelegt. In einer Mitteilung präsentiert er 15 Punkte, die bis Ende 2022 an Volksschulen erfüllt sein sollen:

Der Bericht der Evaluation «Einführung LP 21» liegt vor und entsprechende Massnahmen sind beschlossen.

Die Teilprojekte aus dem Projektauftrag «Digitaler Wandel an der Volksschule» werden umgesetzt.

Der Schlussbericht zur Optimierung und Weiterentwicklung der Begabungs- und Begabtenförderung im Kanton Uri ist vom Erziehungsrat behandelt.

Die Weiterentwicklung der Oberstufenmodelle wird durch das Amt für Volksschulen begleitet, und der Erziehungsrat wird regelmässig darüber informiert.

In Zusammenarbeit mit der kantonalen Austauschverantwortlichen haben die Schulen ein Austauschkonzept erstellt.

Die zukünftige Rolle des Kantons bei der Unterstützung der Schulen in Bezug auf Mobilität und Austausch der Schülerinnen und Schüler ist geklärt, und allfällige Ressourcen sind bereitgestellt.

Das revidierte Bildungsgesetz ist von Landrat und Volk beschlossen, und das Projekt zur Revision der Anschlussgesetzgebung ist gestartet.

Das Reglement über die Anstellung und Weiterbildung ist unter Berücksichtigung des kantonalen Projekts «Teilrevision Personalverordnung/Personalreglement» überarbeitet.

Das Konzept zur Berufseinführung von Volksschullehrpersonen ist vom Erziehungsrat beschlossen.

Die dem Erziehungsrat obliegenden Beschlüsse zur Optimierung des Betriebs der Schulbibliotheken sind gefällt.

Eine Auslegeordnung zu den Schnittstellen mit dem Berufs- und Weiterbildungszentrum (BZW) Uri ist gemacht.

Stärkung der politischen Bildung: Der Schlussbericht der Projektgruppe ist vom Erziehungsrat behandelt; die Ergänzungen des Online-Lehrmittels URwegs mit Aufgabensets zur politischen Bildung sind erstellt.

Die aktuellen Pensen der Schulleitenden sind erhoben und auf ihre Rechtskonformität geprüft.

Das bestehende Modell der Entwicklung und Qualitätssicherung an der Volksschule wird mit den Beteiligten analysiert; die Standards Uri sind für die Periode 2023 bis 2027 angepasst.

Eine Projektgruppe erarbeitet unter Berücksichtigung der aktuellen Schul- und Unterrichtsentwicklung einen Bericht zum Thema «Hausaufgaben an der Urner Volksschule».

Die diesjährigen Jahresziele wurden «fast vollständig erreicht»

Rückblickend auf das aktuelle Jahr zeigt sich, dass der Erziehungsrat die wichtigsten Ziele fürs 2021 «fast vollständig erreicht hat», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Einführung des Lehrplans 21 an der Volksschule konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die ICT-Richtlinien wurden überarbeitet, sodass ab dem Schuljahr 2022/2023 das 1-to-1- Computing ab der 5. Primarklasse eingeführt werden kann. Auch das neue Französisch-Lehrmittel wurde eingeführt, und eine Broschüre zum Fremdsprachenunterricht zur Unterstützung der Einführung der neuen Fremdsprachenlehrmittel sei erarbeitet worden. Fortschritte gemacht habe auch die Stärkung der politischen Bildung, wo die angestossenen Massnahmen in Umsetzung sind. Bei der Revision des Schulgesetzes schliesslich konnte im Herbst 2022 die Vernehmlassung durchgeführt werden, so die Bildungs- und Kulturdirektion. (pd/RIN)