Erstfeld Zu lange Fluchtwege: Schulräume müssen geräumt werden, Ersatz bieten zwei Provisorien Weil das Kirchmatt-Schulhaus aus Brandschutzgründen nur noch im Parterre genutzt werden kann, müssen zwei Provisorien erstellt werden.

Das Kirchmatt-Schulhaus ist in die Jahre gekommen und ist baulich in einem schlechten Zustand. Bild: PD

Das Schulhaus Kirchmatt befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Eine aktuelle technische Beurteilung des Brandschutzes hat ergeben, dass das Kirchmatt-Schulhaus nach den Frühlingsferien teilweise geschlossen werden muss, wie aus einer Medienmitteilung des Gemeinderats Erstfeld hervor geht. «Die Fluchtwege aus dem ersten und zweiten Stockwerk sind zu lang», sagt Rebekka Wyler auf Anfrage. Sie ist im Gemeinderat für den Bereich Bildung verantwortlich. Der Gemeinderat und der Schulrat haben daher aus Sicherheitsgründen entschieden, die Räumlichkeiten im ersten und zweiten Obergeschoss ab Mai 2022 nicht mehr für den Schulbetrieb zu nutzen. Die Schulküche im Parterre bleibt weiterhin in Betrieb. «Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrpersonen ist jederzeit gewährleistet», versichert Rebekka Wyler.

«Der Ersatz der Räumlichkeiten des Kirchmatt-Schulhauses hat oberste Priorität und muss umgehend erfolgen», hält der Gemeinderat in der Mitteilung fest. In den bestehenden Schulgebäuden gebe es keine Möglichkeit, die fehlenden Räume zu kompensieren. Der Gemeinderat hat deshalb in Absprache mit dem Schulrat entschieden, umgehend zwei provisorische Schulungseinheiten in Form von so genannten Modulbauten zu beschaffen und aufzustellen. Die Rechnungsprüfungskommission wurde über den Entscheid informiert.

Modulbauten für 350'000 Franken sollen fünf bis zehn Jahre genutzt werden

Die Kosten für die beiden Modulbauten belaufen sich auf rund 350'000 Franken. Die zwei Provisorien sollen voraussichtlich fünf bis zehn Jahre lang genutzt werden. Entsprechende Vorbereitungsarbeiten laufen. Die Provisorien werden zwischen der Turnhalle Jagdmatt und dem Schulhaus Wytheid aufgestellt. In Erstfeld gibt es vielerorts im Boden Probleme mit Schlacke, welche aus der Gründerzeit der Bahn stammt. Daher laufen auch am geplanten Standort Abklärungen mit den kantonalen Fachstellen, insbesondere mit dem Amt für Umweltschutz. Aus Termingründen hat die Baukommission Erstfeld einem frühzeitigen Start der Bauarbeiten zugestimmt. Parallel dazu wird das ordentliche Baubewilligungsverfahren durchgeführt. Die Publikation im Amtsblatt erfolgt noch im April 2022.

In den kommenden Jahren wird es weitere Räumlichkeiten brauchen, welche als Ersatz benötigt werden, so während der Umbauarbeiten des Kindergartens bei der Reformierte Kirchgemeinde und beim Dachgeschoss des Stegmatt-Schulhauses. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern des Gemeinderats, des Schulrats und Mitarbeitenden der Verwaltung ist gemäss der Mitteilung beauftragt, mögliche Varianten sowie entsprechende Schritte bezüglich Planung und Finanzierung zu prüfen. Über das weitere Vorgehen werde die Bevölkerung informiert, wie es weiter heisst.

Ausgabenbefugnis Gemeinderat

Bei den Ausgaben zur Beschaffung und Aufstellung der beiden Schulungseinheiten handelt es sich um gebundene Ausgaben. Die Gemeindeordnung Erstfeld sowie das kantonale Reglement über das Rechnungswesen der Einwohnergemeinden legen den Handlungsspielraum des Gemeinderats fest. «Für den Ersatz der Räumlichkeiten des Schulhauses Kirchmatt musste der Gemeinderat unverzüglich handeln», heisst es in der Mitteilung. «Für die Fortführung des regulären Schulbetriebs sind diese zwei Schulungseinheiten zwingend erforderlich.»