Bingo und Jazz im Vogelsang Das Kellertheater Vogelsang bietet ein abwechslungsreiches Wochenende. Nebst einem Bingo-Abend unterhält das «Dave Gisler Trio» mit genresprengendem Jazz.

Das «Dave Gisler Trio» wird am kommenden Samstag dem Kellertheater Vogelsang mit vielseitigem Jazz einheizen. (Bild: PD)

Das Kellertheater im Vogelsang wartet mit einem abwechslungsreichen Programm am Wochenende auf. Am kommenden Freitag, 8. Februar, wird zum Bingo-Abend eingeladen. Es gibt die Gelegenheit, verschiedene Preise abzustauben. Bingo-Karten können vor Ort für 10 Franken gekauft werden. Der Anlass mit Bingo, Tanz und Musik startet um 20.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Platzzahl ist jedoch beschränkt.

Am 9. Februar, wird es mit dem «Dave Gisler Trio» musikalisch. Dave Gisler hat sich in den vergangenen Jahren im Kraftfeld des zeitgenössischen Jazz einen hervorragenden Ruf als Klangarchitekt an der E-Gitarre erspielt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit Lionel Friedli an den Schlagwerken und dem Bassisten Raffaele Bossard hat sich Gisler zwei begehrte Musiker der Schweizer Jazzszene ins Boot geholt. Seit 2016 navigieren die drei Freunde des ungeschliffenen Musizierens ihren von punkiger Energie, der treibenden Wucht des Indie-Rock und den Kadenzen des modernen Jazz angetriebenen Klangkörper in offene musikalische Gefilde.

Vor dem Konzert wird zum Abendessen eingeladen

Das Debütalbum «Rabbits on the Run» ist eine momentane Bestandsaufnahme des genresprengenden Jazztrios. Ohne in einen oberflächlichen, musikalischen Eklektizismus zu verfallen, zelebriert das Trio die stilistische Vielfalt und orientiert sich dabei an Faktoren wie Dichte, Gegensätze oder Energie. Für den Samstagabend konnte das Team des Kellertheaters diese vielseitige Band auf die Urner Bühne holen.

Zudem lädt das Team im Vorfeld des Konzerts zu einem Abendessen ein. Dafür wird um eine Anmeldung an nina.marty@gmx.ch bis Mittwoch, 6. Februar, gebeten. Das Konzert beginnt um 21 Uhr und kostet zwischen 15 und 20 Franken. Das Abendessen findet um 18.30 Uhr statt und kostet 15 Franken. (pd/RIN)