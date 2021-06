Biobäschwinget Zwei Siege und 15 Auszeichnungen für die Urner Nachwuchsschwinger Am traditionellen Schwingfest der Schwingersektion Lungern konnte der Urner Nachwuchs überzeugen. In allen Kategorien waren sie vorne mit dabei.

15 von 33 Nachwuchsschwingern aus Uri holten an der Biobäschwinget Lungern eine Auszeichnung. PD (Melchtal, 19. Juni 2021)

(nke) Die Schwingersektion Lungern organisierte am 19. Juni ihr traditionelles Biobäschwinget nicht in Lungern, sondern im Sportcamp im Melchtal. 189 Schwinger kämpften um die begehrten Auszeichnungen darunter auch 33 Urner Schwinger von den Schwingklubs Altdorf, Bürglen, Flüelen und Schattdorf. Sie erkämpften sich zwei Kategoriensiege und 15 Auszeichnungen. Geschwungen wurde in vier Kategorien.

Vier Urner konnten sich bei den Jüngsten mit Jahrgang 2012/2013 über eine Auszeichnung freuen. Aurel Arnold, Bürglen, belegte am Schluss Rang 8a mit einer Punktzahl von 56,25, Samuel Gisler, Schattdorf, wurde Neunter mit 56,00 Punkten. Den 10. Platz belegte Leon Arnold, Bürglen. Er hatte 55,75 Punkte auf seinem Notenblatt. Moritz Gisler, Schattdorf, wurde mit einer Punktzahl von 55,50 Elfter. Den Schlussgang gewann Silvan von Ah aus Flüeli-Ranft gegen Leandro Bulgheroni, Alpnachstad.

Urner siegen in zwei Kategorien

Ben Arnold, Unterschächen, qualifizierte sich mit vier Siegen und einem gestellten Gang für den Schlussgang in der Kategorie mit Jahrgang 2010/2011. Sein Gegner war Leo Krummenacher, Ramersberg. Ben liess nichts anbrennen und konnte seinen Gegner auf den Rücken bringen. Da Leo Krummenacher vor dem Schlussgang die höhere Punktzahl hatte, klassierte sich Ben Arnold im Rang 1a und Leo Krummenacher im Rang 1b, beide mit der Punktzahl 58,25.

In der Kategorie mit Jahrgang 2008/2009 erreichten gleich zwei Urner den Schlussgang. David Eberli, Isenthal, qualifizierte sich mit fünf Siegen und Janis Arnold, Schattdorf, hatte vier Siege und einen gestellten Gang auf seinem Notenblatt. David liess seinem Gegner keine Chance und konnte sich als Sieger feiern lassen. Janis Arnold wurde am Schluss Vierter mit einer Punktzahl von 57,25. Tobias Bissig, Schattdorf (Rang 3b, 57,50 Punkte), Laurin Kempf, Unterschächen (Rang 6a, 56,75), und Manuel Herger, Schattdorf (Rang 9b, 56,00), konnten sich ebenfalls über eine Auszeichnung freuen.

Der beste Urner in der Kategorie mit Jahrgang 2006/2007 war Elias Arnold, Schattdorf. Er erreichte den Schlussrang 7b mit drei Siegen, zwei gestellten und einem verlorenen Gang und einer Punktzahl von 56,00. Andreas Stadler, Erstfeld (Rang 8d, 55,75), Mario Zgraggen, Silenen (Rang 9a, 55,50), und Marco Gisler, Spiringen (Rang 9c, 55,50), erkämpften sich ebenfalls eine Auszeichnung. Im Schlussgang gewann Stefan Wolf, Giswil, gegen Roman Zumstein, Giswil.