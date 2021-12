Boosterimpfung ab 16 Nach zahlreichen Fällen in Schulen und Heimen: Mehrere Urner Impfangebote bis Weihnachten Seit Freitag, 3. Dezember, können sich in Uri Personen ab 16 Jahren für die Boosterimpfung anmelden. Bis Weihnachten sollen noch weitere Impfaktionen folgen.

Per Freitag, 3. Dezember, sind acht Patientinnen und Patienten infolge einer Covid-Infektion im Kantonsspital Uri hospitalisiert. Eine dieser Personen befindet sich auf der Intensivpflegestation. Sie muss künstlich beatmet werden, wie der Urner Sonderstab Covid-19 mitteilt. Sechs der acht hospitalisierten Personen sind ungeimpft. Die beiden geimpften Personen im Spital gehören infolge weiterer Erkrankungen zur Hochrisikogruppe.

Zahlreiche Fälle kamen in den vergangenen Wochen an mehreren Urner Schulen vor. Die im Kanton Uri in hoher Zahl durchgeführten freiwilligen seriellen Massentests hätten dazu geführt, dass die Fälle an den Schulen frühzeitig entdeckt und nur wo nötig Massnahmen ergriffen werden konnten, heisst es in der Mitteilung weiter. Auch in drei Urner Alters- und Pflegeheimen kam es zu Infektionsherden. Dass der Impfschutz auch bei Betagten wirkt, zeige sich in der Tatsache, dass infizierte Geimpfte meist einen milden Verlauf der Infektion aufweisen oder gar symptomlos bleiben, so der Sonderstab.

Mindestens sechs Monate müssen dazwischenliegen

Seit Freitag, 3. Dezember, ist die Anmeldung für die Boosterimpfung für alle Personen ab 16 Jahren im Kantonsspital Uri möglich. Bedingung ist, dass diese ihre zweite Impfung vor mindestens sechs Monaten erhalten haben oder vor mindestens sechs Monaten genesen sind. Anmeldungen können unter 041 875 50 70 oder unter www.ur.ch/impfen vorgenommen werden. Es wird gebeten, sowohl bei der telefonischen als auch bei der Online-Anmeldung das Zertifikat bereitzuhalten, da gewisse Angaben im Anmeldeprozess benötigt werden. Die Anmeldestelle des Kantonsspitals Uri sei sehr gut frequentiert und es kann teilweise zu Wartezeiten kommen. Zusätzlich wird die Auffrischimpfung in diversen Urner Hausarztpraxen und in der Apotheke in Altdorf angeboten. Dazu soll man direkt mit der Hausarztpraxis oder Apotheke Kontakt aufnehmen.

Der Sonderstab sei bestrebt, dass die Boosterimpfung im Kanton Uri zügig entlang der Prioritätenordnung vorangetrieben werden kann. So sollen in den Wochen vor Weihnachten zusätzliche Angebote für weitere Impfaktionen gemacht werden, mit dem Ziel, die an der Impfung interessierte Bevölkerung bestmöglich zu schützen.

Separater Boosterimpftag für Personen ab 65 Jahren in Andermatt

Am Samstag, 4. Dezember, erhalten Personen ab 65 Jahren aus dem Urner Oberland ohne Voranmeldung im Seniorenzentrum Ursern (Gotthardstrasse 24, 3. Stock) die Auffrischimpfung. Von 9 bis 16 Uhr impfen die Hausarztpraxis Andermatt und das Kantonsspital im Seniorenzentrum. Neben der Krankenkassenkarte sind auch eine ID und falls vorhanden der Impfausweis mitzubringen.

Der Sonderstab Covid-19 ruft ausserdem dazu auf, die Hygiene- und Abstandsregeln wieder besser einzuhalten. Das sei angesichts der kalten Jahreszeit und neu auftauchender Mutationen wichtig. Damit schützen sich sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. (pd/RIN)