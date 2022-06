Brauchtum Das 64. Zentralschweizer Jodlerfest ist zu Ende – hier geht es zu den besten Bildern, dem Festumzug im Video und den Tickern zum Nachlesen Das Urner Dorf Andermatt stand von Freitag bis Sonntag ganz im Zeichen des 64. Zentralschweizer Jodlerfestes. Wir berichten live aus dem Festdorf – und zeigen Ihnen hier nochmals die schönsten Bilder und das Video vom Festumzug.

Mit einem grossen, farbenfrohen Festumzug ging am Sonntag das 64. Zentralschweizerische Jodlerfest in Andermatt zu Ende. Rund 40'000 Personen feierten während der vergangenen drei Tage gemeinsam im Urner Bergdorf. «Wir hatten noch nie so viele Leute im Dorf wie an diesem Wochenende», sagt OK-Präsident Christoph Gähwiler.

Die Bilanz der Organisatoren ist positiv – auch die Verkehrssituation wurde entgegen anfänglicher Befürchtungen gut gemeistert. Das «Zentralschweizerische» war der erste grosse Jodler-Anlass seit Ende der Pandemie. «Die Leute haben es kaum erwarten können, dass wieder ein unbeschwertes Fest ohne Einschränkungen gefeiert werden kann», sagt Fabian Niklaus, Präsident des Zentralschweizerischen Jodlerverbands.