Seelisberg: Brauchtum des Trachtentanzes ist nach wie vor lebendig Beim Trachtentreffen an Fronleichnam waren rundherum zufriedene Gesichter zu sehen. Mit zwei Uraufführungen feierten die Kinder- und Jugendtanzgruppen von Seelisberg das 10-jährige Bestehen. Christoph Näpflin

Die Seelisberg Trachtengruppen waren Gastgeber beim diesjährigen Treffen. (Bilder: Christoph Näpflin, Seelisberg, 20. Juni 2019)

An Fronleichnam treffen sich die Urner und Schwyzer Trachtengruppen jedes Jahr zu einem bunten Tanztag. In diesem Jahr war Seelisberg an der Reihe, Gastgeber zu sein. Das Wetter machte den Organisatoren zwar einen Strich durch die Rechnung. Der guten und familiären Stimmung machte dies aber keinen Abbruch. Kaum hatte der Festgottesdienst im Freien begonnen, begann es zu regnen. Kurzerhand wurde alles in die nahe gelegene Turnhalle verlegt und der Gottesdienst ging nach einem kurzen Unterbruch weiter.

Die Jugendtanzgruppe Küssnacht.

Die Trachtengruppen vereinen Generationen

Dann gehörte die Bühne den Trachtengruppen aus Schwyz und Uri. «Ich bin riesig fasziniert, wie die Trachten und der Trachtentanz Gross und Klein, Jung und Alt verbinden», brachte ein Gast die Stimmung auf den Punkt. In der von den Vereinsmitgliedern der Seelisberger Trachtengruppe wunderschön dekorierten Halle war kaum noch ein Platz zu finden. «Es waren etwa gleich viele Trachten aus Uri und Schwyz und genauso viele Freunde vom Trachtenbrauchtum in der Turnhalle», freute sich Daniela Truttmann, Präsidentin der «Trachtälyt vo Seelisbärg». Beim offenen Tanzen, bei dem alle Trachten mitmachen konnten, zeigte sich, dass das Brauchtum wirklich gelebt wird und nicht nur eine Schau ist.

Gross und Klein in den unterschiedlichsten Trachten waren zusammen auf der Bühne. Da sich die Trachtenleute untereinander kennen funktioniert der gemeinsame Tanz jeweils problemlos, auch ohne Probe.

22 Kinder sind bei den Tanzgruppen dabei

Mit zwei Uraufführungen präsentierten sich die Kinder- und Jugendtanzgruppe von Seelisberg zu ihrem 10-Jahr-Jubiläum. «Ich bin stolz, dass die beiden Tanzgruppen auch noch nach zehn Jahren 22 Kinder für unser Brauchtum begeistern können», gratulierte Daniela Truttmann dem Nachwuchs. Rundum zufrieden mit dem Trachtentreffen in Seelisberg bedankte sich das OK bei allen Helferinnen und Helfer und den zahlreichen Festbesuchern.