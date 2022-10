Bristen Eine kleine Reise durch die Urner Tanz- und Spottlieder Hanspeter Müller-Drossaart, Fränggi Gehrig und Carlo Gamma spielen ein letztes Mal ihr Programm mit frechen Chilbiliedern.

Begonnen hat die ungewöhnliche Tour mit Urner Chilbiliedern 2019 nach dem Auftritt im Hotel Stern und Post in Amsteg. Es folgten Auftritte in Obwalden, Nidwalden, Schwyz und Uri. Am kommenden Samstag bietet sich nun in Bristen die Gelegenheit, das erfolgreiche Programm ein letztes Mal zu erleben. Organisiert wird der Abend von Fratelli Mataschi, Bristen.

Urner Chilbilieder neu interpretiert

Was entsteht, wenn die bekannten Urner Tanz- und Spottlieder nicht wie üblich gesungen, sondern die Texte und Melodien getrennt vorgetragen werden? Ein völlig neues, überraschendes Hörerlebnis! Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich über die literarisch-musikalischen Qualitäten der Urner Tanzlieder freuen und sich überraschen lassen.

Carlo Gamma, Fränggi Gehrig und Hanspeter Müller-Drossaart 2019 im Hotel Stern und Post in Amsteg. Bild: Christof Hirtler

Hanspeter Müller-Drossaart begibt sich, begleitet von den Musikern Fränggi Gehrig (Akkordeon) und Carlo Gamma (Sopransaxophon), auf eine kleine Reise durch die berühmten Urner Tanz- und Spottlieder. Er rezitiert und befragt die Liedtexte und das Umfeld ihrer Entstehung, angereichert mit hintergründig unterhaltsamen Geschichten.

Die bekannten Urner Volkslieder klingen einmal ganz anders und leben von den wunderbar träfen Sprachbildern und witzig-angriffigen Liedzeilen, wie sie in der übrigen Schweiz kaum anzutreffen sind: «Dr Tyyfel het dr Lätz erwitscht», «Wenn äinä nit tanzän unt beedälä cha, dem trüüret, wenn’s ä butzt, käi Tyyfel drnaa!», «Sepp nimm’s Vrenäli ...!» (pd/mu)