Bristen Sanierungs- und Sicherheitsarbeiten an der Bristenstrasse gehen weiter Nach der ersten Etappe, die 2020 fertiggestellt wurde, beginnt nun die zweite Etappe der Sanierungsarbeiten. Diese sollen bis Ende Oktober dauern und rund 1,8 Millionen Franken kosten.

In der zweiten Etappe der Sanierung sind an drei Stellen der Bristenstrasse Arbeiten geplant. Bild: Baudirektion Uri

Am 2. Mai beginnt die zweite Etappe der Sanierungs- und Sicherheitsarbeiten an der Bristenstrasse. Anfang 2020 hat der Landrat einen Verpflichtungskredit zur Sanierung der Bristenstrasse im Bereich Amsteg bis St.Antoni in der Höhe von 13 Millionen Franken für die nächsten 13 bis 15 Jahre genehmigt. Um die Verkehrsbeschränkung möglichst tief zu halten, gibt es abwechslungsweise Planungs- und Ausführungsjahre. 2022 ist nach 2020 nun das zweite Ausführungsjahr, teilt die Baudirektion Uri mit.

Oberhalb des 2. Kehrtunnels werden von unten talseitig Stützbauwerke und der Strassenkörper inklusive Entwässerung sowie eine bergseitige Stützmauer oberhalb der Ausstellbucht in Stand gesetzt. Zudem wird ein kleiner Rutschbereich in der Nähe des Chärstelenbachs saniert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober 2022. Die Projektkosten dieser Etappe belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Franken.

Während der Ausführung der Arbeiten gibt es Verkehrssperrungen zwischen Amsteg und St.Antoni. Drei Verkehrsregime mit Tages- und Nachtsperrungen und definierten Durchfahrtsfenstern sollen einen geregelten Verkehrsfluss gewährleisten. (cn)