Schweiz bewegt Bronzemedaille für Isenthal beim gemeinsamen Minutensammeln Beim Coop-Gemeindeduell holt sich der Ort den dritten Platz. Zum zweiten Mal nach 2019.

Die Jugendgruppe und die Vereine konnten wegen der Coronapandemie beim Gemeindeduell nur Aktivitäten im Freien anbieten. Bild: René Gasser

Rund 150 Gemeinden beteiligten sich trotz Pandemie-Auflagen während des ganzen Monats Mai am freundschaftlichen Sportanlass. In Uri neben Isenthal auch Wassen und Schattdorf. Das Coop Gemeinde Duell wurde 2005 vom Bundesamt für Sport (Baspo) ins Leben gerufen. Im Jahr 2011 übernahm «schweiz.bewegt» die Gesamtverantwortung.

«Es hat uns Freude gemacht, dass sich so viele an unserem dörflichen Bewegungsprogramm beteiligten», erklärt Erika Furrer Gasser. Auch Mitorganisatorin Barbara Gasser ist erleichtert. «Denn gegen Schluss holte die viertplatzierte Berner Gemeinde Dotzigen plötzlich gefährlich auf, das brauchte Nerven.»

Die zwei Initiantinnen investieren auf Anfrage des Gemeinderats viel Zeit, um ein schutzgerechtes Angebot mit Vereinen zu organisieren. «Die Highlights waren ganz klar der Spielnachmittag der Jugendgruppe, auch das Klettern und das Kinderturnen», ergänzt Erika Furrer. Die Jugendlichen trugen viel zum guten Gelingen bei. «Schade, dass man Gruppenwettkämpfe wie Unihockey oder Badminton weglassen musste», bedauert Furrer, «umso erfreulicher, dass trotzdem so viele Leute mit Einzelaktivitäten und motiviert mitmachten. Das hat uns gefreut.»

Spass an der Bewegung steht im Vordergund

Das Duell ging am 20. Juni mit dem 3. Schlussrang zu Ende. Es winkt noch ein Preis. «Doch wie hoch der ist, weiss ich nicht», meint Erika Furrer schmunzelnd. Von Beginn an lagen die Gemeinden Reisgoldswil BL und Cudrefin VD vorne, sie zählen aber dreimal mehr Einwohner. «Würde man die Zeit pro Einwohner rechnen, hätte Isenthal gesiegt», so die zwei Initiantinnen, «doch nicht die sportliche Meisterleistung, sondern die Gemeinschaft und der Spass an der Bewegung stehen im Vordergrund.»

Vom 1. Mai bis 20. Juni sammelten 6000 Teilnehmende aus Schweizer Gemeinden für ihr Dorf täglich knapp 40'000'000 Bewegungsminuten.