Brüder übernehmen wichtigste Chargen

in der Flüeler Feuerwehr

An der 117. GV der Freiwilligen Feuerwehr Flüelen übernahm Lük Walker von Patrick Müller das Vereinspräsidium. Ausbildungschef Hanspeter Kaufmann wurde neu in den Vorstand aufgenommen. Als Kommandant amtiert Christof Walker, der Bruder des Präsidenten. Georg Epp

Patrick Müller (links) übergab das Präsidium der Freiwilligen Feuerwehr Flüelen an der GV an Lük Walker. (Bild: Georg Epp, Flüelen, 2. Februar 2019)

Präsident Patrick Müller konnte am 2. Februar 64 Vereinsmitglieder und zahlreiche Gäste, unter ihnen Gemeindepräsident Remo Baumann sowie Sandra Volken und Helen Bissig vom Samariterverein, zur 117. GV der Freiwilligen Feuerwehr Flüelen begrüssen. Ein stilles Memento galt einleitend den verstorbenen Ehrenmitgliedern Paul Gisler-Zurfluh und Hans Wyrsch sowie dem ehemaligen Aktivmitglied Ferdi Kaufmann.

Präsident Patrick Müller und Kommandant Christof Walker blickten auf ein eher ruhiges Vereinsjahr zurück. Bei fünf kleineren Ereignissen standen 50 Personen rund 18 Stunden im Einsatz. Samuel Käslin konnte nach absolviertem Kurs zum Offizier befördert werden, und als neuer Motorspritzenchef amtet Damian Walker. Mit Stefan Sifrig und Marcel Walker konnten zwei Feuerwehrmänner neu aufgenommen werden. Von Philipp Muheim musste infolge Wohnortwechsels nach Schattdorf der Austritt akzeptiert werden. Der Bestand der Freiwilligen Feuerwehr Flüelen beträgt aktuell 49 Mann.

Bevölkerung unterstützt Feuerwehr grosszügig

Auch im vergangenen Jahr sind von der Flüeler Bevölkerung über 10'000 Franken an Gönnerbeiträgen geflossen. Die Feuerwehr wertet die als Zeichen des grossen Vertrauens und als Dankeschön gegenüber der Feuerwehr im Dorf. Der gelungene Ausflug zur Firma Rosenbauer nach Oberglatt war der Hauptgrund dafür, dass Kassier Ralf Arnold einen verkraftbaren Rückschlag von 538 Franken präsentieren musste. Das interessante und vielseitige Übungsprogramm von Ausbildungschef Hanspeter Kaufmann fand ohne Wortmeldungen Zustimmung.

Ein Novum in der Feuerwehrgeschichte

Einstimmig und mit Applaus wurde der bisherige Vizepräsident Lük Walker zum Nachfolger des abtretenden Vorsitzenden Patrick Müller gewählt. Damit wirken erstmals in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr zwei Brüder an vorderster Front mit, nämlich Lük Walker als Präsident und Christof Walker als Kommandant. Neu im Vorstand Einsitz nimmt Ausbildungschef Hanspeter Kaufmann. Ralf Arnold, Richi Stadler und Jost Walker wurden für zwei weitere Amtsjahre bestätigt. Der Vorstand setzt sich ab 2019 wie folgt zusammen: Präsident Lük Walker, Vizepräsident Jost Walker, Kassier Ralf Arnold, Aktuar Samuel Käslin (bisher) und die Beisitzer Richi Stadler, Pascal Arnold (bisher) und Hanspeter Kaufmann (neu). Zudem wurde Richi Arnold als Rechnungsrevisor im Amt bestätigt.

Langjährige Mitglieder geehrt

Die Geehrten; hinten, von links: Jost Walker, Patrick Müller und Ralf Arnold; vorne, von links: Samuel Käslin, Alex Volken, Brosi Kempf, Ruedi Walker und Hanspeter Kaufmann. (Bild: Georg Epp, Flüelen, 2. Februar 2019)

In Abwesenheit konnte Wendelin Gisler (15 Aktivjahre) in die Reihen der Ehrenmitglieder aufgenommen werden. Bereits 20 Jahre dabei ist Ausbildungschef Hanspeter Kaufmann. Gemeindepräsident Remo Baumann freute sich, die drei Aktiven Patrick Müller, Ralf Arnold und Jost Walker für 25 Jahre Feuerwehrdienst speziell zu ehren. Sie werden an der DV des Kantonalverbands am 10. Mai 2019 in Seedorf zu neuen kantonalen Ehrenmitgliedern ernannt. Bereits 30 Jahre Aktivmitgliedschaft durften Brosi Kempf, Alex Volken und Ruedi Walker feiern. Remo Baumann lobte den vorbildlichen Einsatz der Feuerwehr beim kürzlichen Grossbrand des Dreifamilienhauses an der Höhenstrasse und bedankte sich bei der Nachbarfeuerwehr Altdorf für die wertvolle Unterstützung mit dem Hubretter.

«Appenzeller» als «Gegengeschenk»

Der abtretende Präsident Patrick Müller wurde mit einem Geschenk verabschiedet. Er war 13 Jahre lang im Vorstand tätig, die vergangenen vier Jahre amtierte er als Präsident. Müller revanchierte sich mit einer 4-Liter-Flasche «Appenzeller» beim neuen Vorstand. Die gelungene Halterung war von Damian Walker gezimmert worden.

Der schweizerische Feuerwehrverband feiert 2019 sein 150-jähriges Bestehen. Am Wochenende vom 30./31. August sind die Feuerwehren aufgerufen, einen Tag der offenen Tür zu organisieren. Der Vorstand hat entschieden, das Feuerwehrlokal in Flüelen am Samstag, 31. August, zu öffnen. Gleichzeitig wird geprüft, den Anlass mit dem Familientag zu kombinieren. Vorstandsmitglied Pascal Arnold bedankte sich bei den rund 40 Feuerwehrmännern, die sich bereit erklärt haben, als Helfer am 113. Innerschweizer Schwing- und Älplerfest vom 7. Juli 2019 in Flüelen mitzuwirken. Sandra Volken bedankte sich schliesslich namens des Samaritervereins in erster Linie für die gute Zusammenarbeit beim Betrieb der Kilbi-Kaffeestube.