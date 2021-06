Bubenschwingen Urner holen drei Auszeichnungen in Baar Am 49. Bubenschwingen in Baar haben sich die Urner drei Zweige geholt.

Die Urner waren mit Schwingern aus den Klubs Altdorf, Erstfeld und Flüelen in Baar. Bild: PD

(pd/lur)

214 Nachwuchsschwinger kämpften vergangene Woche am 49. Bubenschwingen in Baar in fünf Kategorien um die begehrten Auszeichnungen. Die Schwingklubs Altdorf, Erstfeld und Flüelen waren mit 22 Buben vertreten. Drei von ihnen holten verdient einen Zweig. Sieben Urner schwangen in der Kategorie der Jahrgänge 2010 und 2011. Lukas Ziegler aus Flüelen erkämpfte sich eine Auszeichnung mit drei Siegen, zwei gestellten und einem verlorenen Gang. Er beendete das Fest auf dem Rang 10b mit der Punktzahl 55,75.

In der Kategorie der Jahrgänge 2008 und 2009 erkämpfte sich ein anderer Urner eine Auszeichnung: David Eberli aus Isenthal erreichte mit zwei Siegen und vier gestellten Gängen den Schlussrang 9b mit einer Punktzahl von 56,00. Acht weitere Urner kämpften ebenfalls in dieser Kategorie. Von den vier angetretenen Urnern in der Kategorie Jahrgang 2006/2007 konnte Andreas Stadler aus Erstfeld eine Auszeichnung gewinnen. Er beendete das Fest auf Rang 7d. Mit drei Siegen, zwei gestellten und einem verlorenen Gang auf seinem Notenblatt erreichte er eine Punktzahl von 55,75. In der Kategorie 2004 und 2005 gab es hingegen leider keine Urner Siege.