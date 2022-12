«Buch der Leidenschaft» Buch erzählt von der Leidenschaft, Kristalle zu suchen Zusammen mit dem Strahler Reinhard Eyer aus dem Wallis hat der Luzerner Thomas Bolli ein Buch über das Kristallsuchen herausgegeben. Auch ein Urner kommt zu Wort.

Auch Strahler Peter Amacher aus Amsteg kommt im Buch zu Wort. Archivbild: Urner Zeitung (Altdorf, 10. März 2016)

Bücher über Mineralien gibt es viele. Doch es gibt noch keines, das gezielt die Leidenschaft jener hinterfragt, die in den Bergen nach Kristallen suchen. Was fasziniert sie so sehr? Was treibt sie den Berg hoch? Was ist ihnen der Berg geworden? Genau danach fragt das «Buch der Leidenschaft». Es leistet damit einen Beitrag zum besseren Verständnis der Tradition des Strahlens und dieses Handwerks, das wieder vermehrt auf Interesse stösst. Herausgegeben wird das Buch vom Verein Schweizer Strahlermuseum in Naters in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Vereinigung der Strahler, Mineralien- und Fossiliensammler (SVSMF).

Das Buchcover. Quelle: PD

Seit rund 10'000 Jahren wird in den Schweizer Alpen nach Bergkristall gesucht. Das belegen Funde beispielsweise im Urnerland oder im Wallis, wo jüngst bei archäologischen Grabungen Werkzeuge und Pfeilspitzen aus Bergkristall entdeckt wurden. Es ist auch nachgewiesen, dass der Kristallsarg des heiligen Borromäus, der seit 1611 im Mailänder Dom aufbewahrt wird, aus Kristallen aus den Schweizer Bergen geschliffen worden ist. Das Suchen nach den Kristallen und der Handel damit war auch über lange Zeit ein willkommener Nebenverdienst der Bergbauernfamilien. Damals wurde nicht aus Leidenschaft gestrahlt, sondern aus Not.

13 Berichte aus allen Regionen der Schweizer Alpen

Aber was treibt die heutigen Strahlerinnen und Strahler an, dass sie immer wieder aufsteigen und suchen, was sich nicht leicht finden lässt? Das «Buch der Leidenschaft» versucht eine Annäherung an diese Frage und versammelt 13 ganz unterschiedliche Berichte aus allen Regionen der Schweizer Alpen. Es erzählen sowohl Anfänger als auch geübte Strahlerinnen und Strahler von ihren Touren, von ihren Erfolgen und Misserfolgen, von guten Anzeichen im Fels, vom Leiden, den Gefahren, den Verlusten und vom intensiven Glücksgefühl, wenn sie den Kristall erstmals erblicken. Jedem Bericht ist eine kleine Biografie beigefügt.

Die Idee zum Buch stammt vom Walliser Reinhard Eyer, langjähriger Radiojournalist und Strahler, sowie vom Luzerner Thomas Bolli, freier Journalist und seit Jahren verantwortlich für die Zeitschrift «Schweizer Strahler». Sie haben die Texte ausgewählt und zusammengestellt: «Obwohl wir viele Strahlerinnen und Strahler kennen und oft mit ihnen gesprochen haben, so staunen wir selber, wie vielfältig die Motivationen und Erlebnisse sind, die hier formuliert sind.»

Urner erzählt vom Unterschied zwischen Oberfläche und Tunnel

Unter anderem kommt auch Peter Amacher aus Amsteg zu Wort. Er schildert dabei, wie anders es ist, an der Oberfläche zu strahlen oder im Tunnel wie gegenwärtig in Göschenen beim Bau der zweiten Strassenröhre. Markus Uebelhart aus dem Kanton Zug, der oft in der Göscheneralp unterwegs ist, malt dann auch die gefundenen Kristalle – so etwa fürs Plakat der Urner Mineralientage. Das Werk wurde auch vom Kanton Uri und vom Kanton Graubünden finanziell unterstützt.

Beigefügt ist dem Buch der Ehrenkodex, den Strahlerinnen und Strahler in der Schweiz einhalten sollten, wenn sie sich auf die Suche nach Mineralien machen, sowie eine knappe Erklärung, wo Strahlen erlaubt oder verboten ist oder wo ein Patent verlangt wird. Gedruckt wurde das Buch bei der Druckerei Gasser in Erstfeld. (pd/fpf)