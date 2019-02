Bücher erhalten mehr Platz in Uri Das Staatsarchiv und die Kantonsbibliothek kämpfen seit längerem mit Platzmangel, und dieser wird zunehmend stärker. Ein Umbau soll dieser Situation nun Abhilfe verschaffen – und auch den Kunden entgegenkommen. Florian Arnold

Seit Ende der 1980er-Jahre ist die Bibliothek an der Bahnhofstrasse untergebracht. (Bild: Florian Arnold, Altdorf, 14. Februar 2019)

Das Staatsarchiv wächst und wächst: Laut eigenen Angaben kommen pro Jahr rund 100 Laufmeter an Dokumenten dazu. Und auch die Kantonsbibliothek vergrössert ihren Bestand laufend. Kein Wunder also, dass der Platz an der Bahnhofstrasse 13 knapp wird. Die Magazine sind bereits voll. Und das Gebäude, das Ende der 1980er-Jahre bezogen wurde, ist sanierungsbedürftig.

Die Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) will diese Probleme nun anpacken, wie den Jahreszielen 2019 zu entnehmen ist. Der Zeitplan ist sportlich: Vor Ende Jahr soll dem Landrat ein Baukredit unterbreitet werden. Vergangene Woche hat der Regierungsrat den Planungskredit genehmigt, wie Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg bestätigt. «Die Platzprobleme zeichnen sich schon mehrere Jahre ab», so Beat Jörg. Zudem soll die Bibliothek auch modernisiert werden. «Der Stiftungsrat der Kantonsbibliothek und die beiden Co-Leiterinnen möchten die Bibliothek vermehrt zu einem Ort der Begegnung machen», so der Bildungsdirektor. Doch auch dies benötige entsprechend Platz.

Büros sollen in erstes Obergeschoss umziehen

Das Gebäude an der Bahnhofstrasse 13 soll nun umfassend saniert werden. Ein Anbau ist zwar nicht geplant. Hingegen sehen die Verantwortlichen als Option vor, die beiden Wohnungen im ersten Obergeschoss als Büros umzunutzen. So würde mehr Platz im Kundenbereich geschaffen. Die Mieter der Wohnungen wurden in diesen Tagen über die Pläne informiert.

Dieser Platzgewinn reicht allerdings noch nicht aus. Seit 2004 nutzt das Staatsarchiv auch Räume der Bahnhofstrasse 11, dem sogenannten Swisscom-Gebäude. Untergebracht ist dort auch die kantonale Kunst- und Kulturgutsammlung. Die Räumlichkeiten sollen auch in Zukunft gemietet werden, da der Eigentümer keine Räume verkaufen will. Nun sollen aber noch weitere Räume von dem Swisscom-Gebäude dazu kommen. So ist geplant, das gesamte dritte Untergeschoss zu mieten. «Das wird unsere angespannte Situation für längere Zeit entlasten», sagt Staatsarchivar Hans Jörg Kuhn. Er geht davon aus, das die neu gewonnenen Kapazitäten für die kommenden 30 Jahre ausreichen.

Räume müssen entfeuchtet werden

Damit das Untergeschoss allerdings als Magazin genutzt werden kann, sind auch dort Massnahmen nötig. Denn die Räumlichkeiten sollen dem Kulturgüterschutz-Standard des Bundesamts für Bevölkerungsschutz entsprechen. Eingebaut werden muss eine Klimaanlage, die durchgehend für eine Temperatur von rund 20 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 50 Prozent sorgt. So wird verhindert, dass sich Schimmel bildet, der die Dokumente beschädigen könnte und nicht zuletzt auch die Gesundheit von Mitarbeitern gefährdet.

Statt weitere Räume hinzuzumieten, war auch geprüft worden, die Zivilschutzräume im Untergeschoss des Berufs- und Weiterbildungszentrums (BWZ) für diese Zwecke zu nutzen. «Der Kundenbereich muss allerdings oberirdisch sein, wozu im BWZ kein Platz bestanden hätte», erklärt Kuhn. An der Bahnhofstrasse müssten aufgrund dessen jedoch die beiden Gebäude durch eine Passerelle verbunden werden – ebenfalls Teil der Planung.

Zwischennutzung wird aufgegleist

Weil der auf diese Weise neu gewonnene Magazinraum nicht von heute auf morgen benötigt wird, sollen die Räume an der Bahnhofstrasse 11 zwischengenutzt werden. Mit entsprechenden Partnern sei man in Verhandlung.

Im Herbst 2017 hatte die BKD ein internes Vorprojekt in Auftrag gegeben. Im Dezember 2018 genehmigte die Geschäftsleitung der BKD den entsprechenden Bericht. Nachdem nun der Regierungsrat den Planungskredit gutgeheissen hat, werden nun die Planungsbüros per Submissionsverfahren gesucht. Diese werden die Planungsgrundlagen für den Kreditantrag erstellen.