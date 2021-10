Budget 2022 Schattdorf rechnet mit Defizit von 320'000 Franken Im kommenden Jahr wird zwar ein Minus budgetiert. Dieses ist aber gemäss einer Mitteilung des Gemeinderats dank guter Eigenkapitalbasis verkraftbar.

In Schattdorf sind für das kommende Jahr Nettoinvestitionen von 1,5 Millionen Franken geplant. Saniert wird auch der Kunstrasen in der Grundmatte. Bild: Pius Amrein (Schattdorf, 2. Oktober 2019)

Für das Jahr 2022 muss die Gemeinde Schattdorf wiederum negative Zahlen vorlegen. Diese sind aber nicht so gross wie im Budget des laufenden Jahres. Der Aufwand beläuft sich auf 17,159 Millionen Franken. Die ordentlichen Abschreibungen betragen 1,819 Millionen Franken. Bei budgetierten Erträgen von 16,839 Millionen Franken wird mit einem Defizit von 320‘000 Franken gerechnet. Dies ist eine Verbesserung zum Budget 2021 von 475'500 Franken.

Trotz Mehrkosten beim Personalaufwand konnte die Verbesserung hauptsächlich bei den Kosten erzielt werden. Beim Personal wird ein Mehraufwand von 307’000 Franken erwartet. In der Verwaltung liegt der Personalbestand unverändert bei insgesamt 22 Vollzeitstellen. Die Mehrkosten von 39’100 Franken sind auf Stufenanstiege sowie verschiedenen Stellenwechsel zurückzuführen. Die Mehrkosten im Bereich Bildung von 190’200 Franken entstehen durch Stufenanstiege der Lehrpersonen, zusätzliche Lektionen für integrative Förderung sowie Klassenassistenzen. In der Oberstufe sind diese wegen des Wechsels zum Integrativen Schulmodell notwendig. Dadurch können aber die Kosten für die Werkschule Bürglen zukünftig eingespart werden. Bei den Sozialversicherungen steigen die Kosten um 108'000 Franken für die berufliche Vorsorge sowie die Prämien für die Familienausgleichskasse.

Die Gemeinde hat weniger angeschafft – deshalb sinkt der Betriebsaufwand

Beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand wird mit einem Minderaufwand von 288’000 Franken gerechnet. Der gesamte Sach- und übrige Betriebsaufwand konnte gegenüber dem letzten Budget um 10,2 Prozent gesenkt werden. Dies vor allem für tiefere Ausgaben bei Dienstleistungen und Honorare sowie weniger Anschaffungen.

Die Kosten für die Soziale Sicherheit sind 2020 massiv gesunken. Im laufenden Jahr dürften sie etwas höher ausfallen, aber tiefer als budgetiert. Im Budget wurden deshalb um 200'000 Franken tiefere Kosten budgetiert. Für das kommende Jahr wurde mit einem unveränderten Steuerfuss budgetiert. Dieser liegt nach wie vor bei 91 Prozent.

Leichtes Wachstum bei den Steuereinnahmen erwartet

Die Auswirkungen wegen Covid-19 sind immer noch schwierig abzuschätzen. Aufgrund der aktuellen Hochrechnung für 2021 wurde bei den natürlichen Personen mit einem generellen Wachstum der Erträge um 0,5 Prozent budgetiert. Bei den juristischen Personen rechnet man in Schattdorf mit Mehreinnahmen von 180'000 Franken.

In der Investitionsrechnung 2022 sind Nettoausgaben von 1,5 Millionen Franken vorgesehen. Die Projekte für die Sanierung der Wyergasse im Bereich der Talstation der Luftseilbahn Haldi sowie der Planungskredit für die Sanierung der Langgasse/Acherlistrasse können erst 2022 abgeschlossen werden. Im 2022 ist die Sanierung des Kunstrasens in der Grundmatte geplant. Dieser ist am Ende seiner Lebensdauer. An die Bruttokosten von 790'000 Franken sind aus dem kantonalen Sportfonds Beiträge von zirka 150'000 Franken zugesichert. Das entspricht 20 Prozent der Kosten. Im Bereich Strassen wird der Deckbelag der Ried- sowie der Dimmerschachenstrasse ersetzt. Die Gassrütti soll komplett saniert werden.

Eigenkapital von 8,5 Millionen Franken

«Das vorliegende Budget 2022 ist aufgrund der nach wie vor guten Eigenkapitalbasis trotz des ausgewiesenen Verlustes verkraftbar», schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Das Eigenkapital lag per Ende des vergangenen Jahres bei 8,5 Millionen Franken. Mit dem vorliegenden Budget wird die Pro-Kopf-Verschuldung nur leicht ansteigen. Der Gemeinderat unterbreitet nebst dem vorliegenden Budget zuhanden der Gemeindeversammlung die Anträge, den Steuerfuss unverändert bei 91 Prozent und den Kapitalsteuersatz ebenfalls unverändert bei 0,01 Promille zu belassen.