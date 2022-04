Bürglen Altersheim Gosmergartä soll auf die Brickermatte umziehen Weil es im bestehenden Heim zu wenig Einzelzimmer gibt, soll fürs Altersheim Gosmergartä ein Neubau her.

Über die Zukunft des Alters- und Pflegeheims Gosmergartä in Bürglen haben Gemeindepräsidentin Luzia Gisler und Betriebsratspräsident Markus Frösch am Dienstagabend in der voll besetzten Aula des Knabenschulhauses Bürglen informiert. Der Bau an der Gosmergasse ist in die Jahre gekommen. Zweidrittel der 68 Bewohner sind in Doppelzimmern einquartiert. «Die Leute wünschen sich heute Einzelzimmer», erklärte Frösch. In Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern wurde eine Bedarfsabklärung erarbeitet: Angepeilt werden 75 Einzelzimmer, inklusive Demenzabteilung. Das Volumen des Alters- und Pflegeheims müsste damit also verdoppelt werden.

Zur Umsetzung dieses Ziels wurden vier Varianten abgeklärt: Ein «kompakter Bau» auf eigener Parzelle, eine «kompakte Erweiterung» auf den daneben liegenden Teil der Belimatte, eine «flächige Erweiterung» auf die Belimatte und ein Neubau auf der nahe gelegenen Spielmatt. «Wir wollten lieber einen Umbau statt einen Neubau initialisieren», sagte Markus Frösch.

Kosten und Bauzeit sparen

Die vier Varianten wurden der Natur- und Heimatschutzkommission des Kantons vorgestellt. Diese verwies darauf, nur wenig gesetzlichen Spielraum zu haben: Das Gesetz kennt leichte Beeinträchtigungen des Ortsbildes und schwere. Bei schweren Beeinträchtigungen müsse man einen Bau von nationaler Bedeutung vorweisen können. «Als Altersheim sind wir eher ein Störfaktor im Ortsbild und haben schon gar keine nationale Bedeutung», so Frösch.

Auf der Brickermatte soll der Neubau entstehen. Bild: Florian Arnold

Als alternative Standorte wurden das zu kleine Willigermätteli geprüft sowie das Pfarrmätteli. Das Galgenwäldli liege an einer zu stark befahrenen Strasse. Favorisiert wurde letztlich die Brickermatte, wo ein Neubau entstehen soll. Bei so einem müsse kein Provisorium errichtet werden. Dies spare Kosten und Bauzeit.

Bei der anschliessenden Fragerunde antwortete Gemeindepräsidentin Luzia Gisler auf die Frage aus dem Publikum, weshalb in Bürglen kleine Alterswohnungen fehlten, dass mehr davon in Zukunft möglich seien. Auf die Frage, ob der Neubau zu einem «Monsterklotz» werde, antwortete Frösch, dass sich an der Wohnlichkeit im Neubau nichts ändern werde und man damit andere Gemeinden auch nicht konkurrenzieren wolle. Auch der bezahlbare Wohnraum war ein Thema. Darauf wolle man Acht geben, versicherte der Betriebsratspräsident.