Bürglen Bauarbeiten für neue Heizungen in der Schule nehmen Gestalt an Im gesamten Schulareal kommen die Ölheizungen weg und werden durch erneuerbare Energien ersetzt. In der Zwischenzeit gibt es ein Provisorium.

Das Pelletsilo mit der mobilen Heizzentrale. Bild: PD

Als die Bürgler Schulkinder in die Ferien geschickt wurden, starteten die Bauarbeiten für den Ersatz der Heizung im gesamten Schulareal. Wie die Bürgler Gemeindeverwaltung in einer Medienmitteilung schreibt, läuft alles nach Plan. So sei die bestehende Ölheizung stillgelegt und rückgebaut worden, genauso die vier Öltanks, die im Untergeschoss der Sporthalle gestanden waren. Des Weiteren demontierten die Arbeiterinnen und Arbeiter die bestehende Kesselanlage und Teile des Kamins im Schulhaus Spielmatt 1.

Im Technikraum des Schulhauses Spielmatt 1 erfolgte an der Übergabestelle der Nahwärme der Einbau eines Wärmetauschers. Im Knabenschulhaus, in den Schulhäusern Spielmatt 1 und 2, im Oberstufenschulhaus sowie in der Sporthalle sind die sechs Unterstationen (Heizverteilung) ersetzt und auf den neusten Stand der Technik gebracht worden, inklusive den erforderlichen Anpassungen am bestehenden Heizungsnetz.

Künftig wird unter anderem mit Abwärme geheizt

In Zukunft werde durch die Abwärme der geplanten Wasserstoffproduktionsanlage und der Abwärme vom Kraftwerk (KW) Bürglen geheizt, dies kombiniert mit auf dem Areal des KW Bürglen produzierter nachhaltiger Wärme. Das Fernwärmenetz werde durch EWA Energie Uri erstellt und betrieben.

Als Übergangslösung betreibe EWA Energie Uri eine Wärmeerzeugungsanlage, bis schliesslich die Anlage auf dem Schulhausareal in Betrieb genommen werden könne. Deshalb wurde ein neues Pelletsilo auf der Nordseite des Schulhauses Spielmatt 1 versetzt. Neben dem Silo befindet sich in einem Container die mobile Heizzentrale. Die gesamte Installation umfasse zwei Parkfelder. Die Arbeiten sollen bis zur Heizperiode 2023/2024 fertig sein. (zgc)