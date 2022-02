Bürglen Der Nachwuchs bereitet sich vor, als wäre es ein Weltcup-Skirennen 25 Kinder haben beim Klubrennen des Kinderskiclubs Alpenrose um Medaillen gekämpft: Es stand ein Riesenslalom auf Biel-Kinzig an.

Die Sieger der Kategorie 2005–2009: (hinten von l.n.r.) Thomas Arnold, Benjamin Herger und Sven Schuler. Bild:PD

Im Jahre 1981 hatten drei junge Burschen im Schulalter die zündende Idee, einen Skiklub nur für Kinder zu gründen. Dem Klub durften Kinder beitreten, sobald sie in den Kindergarten oder in die Schule kamen und wenn sie das Ende der obligatorischen Schulzeit erreichten, mussten sie den Klub wieder verlassen. Mitglieder waren die Kinder vom Biel-Kinzig und Umgebung.

Als Vorbild galt damals der Skiclub Kinzig. Es existiert ein richtiger Vorstand, Klubstatuten wurden dazu geschrieben. Der wichtigste Anlass sei dabei das jährliche Klubrennen, aber in der Vergangenheit seien zwischendurch auch Sommertouren durchgeführt worden, schreibt der Verein. 41 Jahre nach deren Gründung existiert der Skiclub Alpenrose immer noch nach dem gleichen Prinzip. Mitglieder sind auch noch heute die Kinder von der Biel-Gegend, seit einiger Zeit aber dürfen auch Kinder von Ferienhausbesitzer sowie Kinder von ehemaligen und befreundeten Mitgliedern beitreten.

Am Sonntag, 20. Februar, fand bei strahlendem Wetter und perfekten Pistenverhältnissen einmal mehr das traditionelle Klubrennen statt. Es wurde ein Riesenslalom vom «Gadenstettli» bis Biel ausgesteckt. 25 Kinder waren am Start – und alle wollten gewinnen. Die Vorbereitungen seien fast schon Weltcup-würdig gewesen, so der Verein. Die Rennfahrerinnen und Rennfahrer mussten zwei Läufe absolvieren, die schnellere Laufzeit wurde dabei für die Schlussrangliste gewertet. Es gab auch ausserdem noch eine zweite Wertung. Dort gewann, wer die kleinste Differenzzeit zwischen den beiden Läufen hatte.

Im Anschluss an das Rennen trafen sich alle Sportler beim Kinderspielplatz. Wisi Arnold, Benedikt Arnold und Christian Arnold, alles ehemalige Mitglieder der ersten Stunde, offerierten den Kindern Wienerli mit Brot und ein Getränk, damit wollte man das verschobene 40-Jahr-Jubiläum vom letzten Jahr noch feiern. Die Rangverkündigung fand dann am späteren Nachmittag im Berggasthaus Biel statt und alle Kinder waren sehr gespannt auf ihr Ergebnis. Als Sieger konnten sich folgende Kinder feiern lassen:

In der Kategorie mit Jahrgang 2005–2009: Benjamin Herger

Kategorie 2010–2015: Timo Zgraggen

Differenzwertung: Roman Brand

Vorfahrer: Jana Planzer

Die ersten drei von jeder Kategorie konnten sich Medaillen aus Holz umhängen lassen, die selbst hergestellt wurden. Die Tagessieger der zwei Kategorien durften sogar einen Wanderpreis mit nach Hause nehmen. Dank eines grossen Gabentisches war aber jede und jeder irgendwie ein Gewinner. (mah)