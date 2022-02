Bürglen Es «fasnachtet» auch an der Schule Bürglen Die Oberstufe wie auch die Primarschule hatten vor dem Schmutzigen Donnerstag ein gepacktes Programm: Nach zwei Jahren konnte der Fasnachtsumzug wieder stattfinden.

Der Abschluss des Umzugs fand auf dem Schulhausplatz statt. Bild: PD

Am Mittwoch, 23. Februar, führte die Schule Bürglen ihren Fasnachtstag durch. Am Morgen fand in der Oberstufe eine Art Spielolympiade statt. Um 08.15 Uhr starteten die Schülerinnen und Schüler in gemischten Gruppen bunt verkleidet an einem der neun verschiedenen Posten. Die Ateliers enthielten diverse Spiele: so unter anderem ein Quiz über Lieder und Lehrer, ein Hindernisparcours-Memory, Büchsenschiessen, ein Garretten-Rennen oder «Stadt, Land, Fluss».

Die Primarschule hatte ebenfalls den ganzen Morgen ein volles Programm, welches um 8:15 Uhr begann. Die Schülerinnen und Schüler konnten verschiedene Ateliers besuchen, welche in den Schulzimmern verteilt waren. Es konnten Filme geschaut, ein Ninja-Warrior-Parcours absolviert oder Lotto gespielt werden. «Chatzämüüsig» war auch stets zu hören, denn eine Gruppe Fünft- oder Sechstklässler war immer unterwegs und spielte den Marsch in den Gassen von Bürglen. Dabei lernten sie, dass dieser Marsch von der Bourbaki-Armee Ende des 18. Jahrhunderts hier in Uri zurückgelassen und als «Fasnachtsmarsch» übernommen wurde.

Geschicklichkeitsspiele, Wissensspiele und Sportaufgaben standen an. Bild: PD

Der mit viel Spannung erwartete Fasnachtsumzug stand endlich nach zwei Jahren wieder auf dem Programm. Pünktlich um 13.15 Uhr begab sich der lange Tross bei herrlichem Frühlingswetter auf seine Tour rund ums Dorf. Nicht immer ganz im Gleichschritt, aber trotzdem mit viel Stolz und Ehrgeiz, zog die illustre Musikanten- und Maskenschar, begleitet von einem Wagen der dritten Oberstufe, durch die Gassen von Bürglen. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer säumten den Weg und freuten sich entlang der Route der zahlreichen prunkvoll gestalteten Sujets der einzelnen Klassen. Zurück beim Schulhaus bildete die ganze Instrumentengruppe einen grossen Kreis und gab noch einmal ihr Bestes. Anschliessend konnten sich die Anwesenden am Verkaufsstand der dritten Oberstufe bei Kaffee, Punch und selbst gebackenem Kuchen stärken. Zu guter Letzt entliessen die Lehrpersonen ihre Schülerinnen und Schüler in die wohlverdienten Fasnachtsferien. (mah)