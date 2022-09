Bürglen Geräteturnerinnen räumen bei zwei Wettkämpfen ab – Teamsilber und zweimal Bronze lautet die Bilanz Ende August reisten die Turnerinnen des Vereins Getu Bürglen an Wettkämpfe in Luzern und Appenzell Innerrhoden. In verschiedenen Kategorien konnten die Bürglerinnen eine hohe Punktzahl erreichen.

Das Team der Kategorie 4 gewinnt die Silbermedaille. Bild: PD

Die Geräteturnerinnen des Vereins Getu Bürglen räumten am Wochenende des 27. und 28. Augusts gleich an mehreren Wettkämpfen in zwei Kantonen ab. Für die Turnerinnen der Kategorien 3 und 4 ging es nach Triengen im Kanton Luzern, wo der Trisa Cup stattfand. Die Aktivkategorien K5–7/D reisten währenddessen an die Appenzeller Kantonalmeisterschaften.

Traumnote und Teamsilber in Triengen

In Triengen traten insgesamt 80 Turnerinnen der Kategorie 2 an – ein grosses Feld an Teilnehmenden. Die Bürglerinnen starteten an den Ringen; Noelle Morg und Anna-Sophia Arnold wurden für ihre sauberen Übungen mit 9,40 und 9,30 Punkten belohnt. Auch Lara Aeschlimann, Mia Vasovic und Anouk Jeisy (9,20; 9,10; 9,05) durften sich über einen guten Start in den Wettkampf freuen. Überzeugend trat Leila Planzer am Sprung auf – sie konnte 9,20 Punkte für sich verbuchen. Am dritten Gerät Reck turnte sich währenddessen Noelle Morg zu 9,40 Punkten, um wenig später beim Abschlussgerät Boden sehr gute 9,75 Punkte zu erzielen. Auch Leila Planzer und Mia Vasovic rundeten ihre Tagesleistungen mit jeweils 9,20 Punkten sauber ab. Am Ende des Wettkampfs freute sich Noelle Morg mit total erreichten 37,00 Punkten über den 7. Schlussrang und durfte die Auszeichnung abholen.

Noch grösser war das Feld der Teilnehmenden derweil bei der Kategorie 4 – trotzdem vermochten die Bürglerinnen zu überzeugen. Am Reck überzeugten Kyra Arnold und Isabell Kempf mit 9,10 und 9,50 Punkten, bei der Bodenübung glänzten Meret Muheim und Isabell Kempf mit ihrer Körperspannung. Auch an den Schaukelringen und am Schlussgerät Ring zeigten die Urnerinnen saubere Leistungen. Am Ende erturnten sich Meret Muheim 9,20 Punkte und Isabell Kempf 9,00 Punkte. Mit diesen Leistungen belegten die beiden den guten 4. und 5. Schlussrang und durften sich gemeinsam mit Linda Schuler die Auszeichnung abholen. Bei der anschliessenden Verkündung der Teamwertung konnten sich die Bürglerinnen mit grosser Freude die Silbermedaille umhängen lassen.

Zweimal Bronze beim Wettkampf im Appenzell

Im Appenzell überzeugten die K5-Turnerinnen bei Sprung, Reck, Boden und Ringen – ganz besonders Catrina Deplazes, die für ihre Leistungen bereits zum dritten Mal mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet wurde. Livia Arnold landete auf dem 15. Rang und konnte sich die Auszeichnung ebenfalls abholen.

In der Kategorie 7 trat derweil Chiara Gisler an, bei den Damen war Nora Schillig am Start. Beide Turnerinnen konnten solide in den Wettkampf einsteigen, sie vergaben leider einige Punkte durch kleinere Standunsicherheiten. Trotzdem vermochten die beiden am Reck zu überzeugen und erhielten 9,50 und 9,40 Punkte. Auch bei den Ringen gelang beiden Turnerinnen eine saubere Übung. An der Rangverkündigung der Damen durfte sich Nora Schillig die Bronzemedaille umhängen lassen, Chiara Gisler verpasste in ihrer Kategorie als 5. nur knapp eine Auszeichnung. (pd/mha)