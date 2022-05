Bürglen Güterweg-Projekt sorgt für Perspektive Für 1,2 Millionen Franken wird im bergigen Gelände ein bestehender Güterweg erweitert. Davon profitieren mehrere Landwirtschaftsbetriebe.

Im Gebiet Riedlig, in unmittelbarer Nähe zur Mittelstation der Seilbahn Biel-Kinzig, stieg am Montag bei herrlichem Frühsommerwetter eine kleine Feier. Zugegen waren Vorstandsmitglieder der Wegbaugenossenschaft Holden-Riedlig-Neien und deren Kinder sowie Vertreter von Kanton, Planungsbüro und Baufirmen. Höhepunkt war ein symbolischer Spatenstich, für den ein Teil der Versammelten vor einem grossen Bagger posierte.

Vertreter der Wegbaugenossenschaft, von Kanton, Planungsbüro und Baufirmen beim Spatenstich. Bild: Urs Hanhart (Bürglen, 9. Mai 2022)

Von 2016 bis 2020 wurde der Güterweg Holden–Breitebent–Riedlig realisiert. Nun ist die zweite Bauetappe in Angriff genommen worden. Er beinhaltet die Abschnitte Riedlig–Portmattli–Stein–Plangg sowie Bieler–Vorder Bachli–Hinter Bachli. Deren Gesamtlänge beträgt rund 2,6 Kilometer.

Sechs Landwirtschaftsbetriebe werden erschlossen

Florian Häcki, Präsident der Wegbaugenossenschaft Holden‒Riedlig. Bild: Urs Hanhart

«Heute ist ein Freudentag. Denn für uns hat dieses Wegbauprojekt eine enorme Bedeutung», betonte Florian Häcki, Präsident der Wegbaugenossenschaft Holden-Riedlig-Nauen. Dann fügte er noch an: «Die Zufahrtsstrasse wird dereinst unser Leben hier oben enorm erleichtern. Vor allem der Transport von Vieh und Material wird viel einfacher. Mit der Seilbahn ist das Ganze sehr aufwendig. Ich bin sehr froh, dass die zweite Etappe nun in Angriff genommen worden ist.» Häcki bewirtschaftet zusammen mit seiner Partnerin einen Landwirtschaftsbetrieb, zu dem bisher ab Riedlig nur Fuss- und Viehtriebwege führen.

Das Erschliessungsgebiet liegt in den Bergzonen 3 und 4. Die vom geplanten Güterweg zu erschliessenden Liegenschaften Riedlig, Portmattli, Stein, Plangg, Vorder Bachli und Hinter Bachli befinden sich in der Gemeinde Bürglen, auf der nach Süden exponierten Seite des Schächentals auf einer Höhe zwischen 1200 und 1370 Metern. In diesem Erschliessungsgebiet hat es sechs Landwirtschaftsbetriebe. Gesamthaft bewirtschaften diese eine Nutzfläche von 73 Hektaren und halten 45 Grossvieheinheiten. Bei zweien handelt es sich um Haupterwerbs- und bei den anderen vier um Nebenerwerbsbetriebe. Die Mehrheit betreibt Aufzucht und Kälbermast. 29 Personen wohnen ganzjährig im Erschliessungsgebiet, wovon 22, darunter sieben Kinder, der Landwirtschaft zuzuordnen sind.

Bund subventioniert das Projekt mit 30 Prozent

Die Gesamtkosten für Etappe 2, deren Ausführung zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen wird, sind auf 1,2 Millionen Franken veranschlagt. Der Bund subventioniert das Projekt mit 30 Prozent, der Kanton mit 27 Prozent. Standortgemeinde und Korporation Uri übernehmen beide je sieben Prozent. Die Wegbaugenossenschaft bringt zehn Prozent Eigenmittel ein. Noch offen ist, ob die Patenschaft für Berggemeinden das Projekt unterstützt.

«Mit der zweiten Etappe werden alle Ganzjahresbetriebe erschlossen. Das war unser Hauptziel», verriet Häcki. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die Wegbaugenossenschaft nach Abschluss der jetzigen voraussichtlich auch noch eine dritte Etappe angehen werde. Es gibt einige Stufenbetriebe, die weiter oben noch einen Stafel haben. «Für diese wäre es einige riesige Erleichterung, wenn die Verbindung durchgehend bestünde. Die ganze Erschliessung wäre das Tüpfelchen auf dem i», so Häcki.