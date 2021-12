Bürglen Jung und Alt musizieren am «Müsikantähock» Trotz Zertifikatspflicht war der Publikumsaufmarsch am 43. «Birgler Müsikantähock» erfreulich gut.

Am ersten Adventssonntag wurde der traditionelle «Birgler Müsikantähock» im Restaurant Adler Bürglen bereits zum 43. Mal durchgeführt. Die Formation «HD und SD Richi, Sepp und Hanspeter» war dabei für die Organisation, Moderation und auch fürs Musizieren an der Stubetä verantwortlich. Von 14 Uhr bis gegen Mitternacht wurde in abwechslungsreichen Formationen musiziert. Rund 25 Musikantinnen und Musikanten spielten in wechselnden Zusammensetzungen. Handorgel, Schwyzerörgeli, Kontrabass und ab und zu ein E-Piano dominierten dabei.

Die Formation «HD und SD Richi, Sepp und Hanspeter» in Aktion. Bild: Franz Imholz

Vom zehnjährigen Jungmusikanten bis zum 91-jährigen Altmeister (Jonni Gisler) war eine sehr breite Alterspalette von Musikantinnen und Musikanten vertreten. Trotz Zertifikatspflicht war der Publikumsaufmarsch erfreulich gut. Das Wirtepaar des Restaurants Adler, Christian und Rebeca Hupe, verpflegten die aufspielenden Musikerinnen und Musiker unentgeltlich. Zum Finale spielten unter dem Vorspiel der organisierenden Formation mehr als 15 Musikantinnen und Musikanten zum Abschluss des Müsikantähocks auf. (fis)