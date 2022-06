Bürglen Kinderchor lädt zum Mitsingen ein Der junge Bürgler Kinderchor schliesst sein drittes Chorjahr mit einem Sommersingen ab und lädt Angehörige und weitere Singfreudige zum gemeinsamen «Sommersingen für Jung und Alt» ein.

Obschon der Kinderchor auch während der Pandemie unter besonderen Auflagen noch lange musizieren konnte, mussten die Verantwortlichen die Gruppe in diesem Frühling wieder neu organisieren und erneut Verbindlichkeiten für eine reguläre Probearbeit schaffen. Dabei konnte das Gründungs-OK, bestehend aus Pia Müller, Roman Walker und Gaby Planzer als neues Mitglied Bärbi Gisler (Bürglen) in der Runde begrüssen.

Der Kinderchor arbeitet mit seinem Chorleiter Roman Walker an den letzten Details vor dem Auftritt. Bild: PD

Die jungen Sängerinnen und Sänger finden wöchentlich den Weg zur gemeinsamen Probe, die unabhängig von schulischen Verpflichtungen in ihrer Freizeit stattfindet. Nebst der Freude am gemeinsamen Musizieren steht dabei auch eine musikalische Grundbildung im Vordergrund, denn die Kinder wollen das Gelernte auch gekonnt darbieten.

Positive Erlebnisse schaffen

Das wöchentliche Miteinander stellt für viele Kinder einen Höhepunkt im Wochenprogramm dar. Den Verantwortlichen des noch jungen Kinderchors ist es ein Anliegen, im Rahmen der kirchlichen Arbeit besondere musikalische Erlebnisse zu schaffen. Dabei stellt die Zusammenarbeit mit der Band jeweils ein Highlight dar. Das bevorstehende Sommersingen wird denn auch von einer kleinen Combo begleitet mit Roman Walker an Klavier und Gitarre, Gianluca Sala am E-Bass und Christoph Stöckli am Schlagzeug. Somit ist der richtige Groove garantiert, sei es Gospel, Afro-Pop oder Reggae.

Die Veranstalter nehmen den Namen des Anlasses «Gemeinsame Sommersingen für Jung und Alt» ernst. Die Anwesenden haben durch kurze Einführungen der musikalischen Leitung die Möglichkeit, selber mitzuwirken. Dabei spielt das Prinzip von «Call and Response» (Ruf und Antwort) eine zentrale Rolle, was umgehend ein Mitsingen ohne besondere Vorkenntnisse oder Vorprobe ermöglicht. (pd/lur)