Bürglen Kleine Anfrage zu Bau und Aufrüstung von 5G-Antennen Landrat Alois Arnold-Fassbind möchte wissen, wie die Einsprachemöglichkeit zum Bau und Umbau von 5G-Antennen künftig geregelt ist.

SVP-Landrat Alois Arnold-Fassbind. Archivbild: Urner Zeitung

In einer Kleinen Anfrage an den Regierungsrat bezieht sich der Bürgler Landrat Alois Arnold-Fassbind auf den Neu- und Umbau von 5G-Antennen im Kanton Uri. Diese seien in der Bevölkerung umstritten. Bei Bauplanauflagen würden die Gemeinden mit Einsprachen überhäuft. Dies könne beim Bau oder Umbau von 5G-Antennen zu grossen Verzögerungen führen.

Dies solle sich nun ändern: «Ab dem 1. Januar soll der Umbau und das Nachrüsten auf 5G-Antennen nur noch eine Bagatelle und Einsprachen dagegen nicht mehr möglich sein.» Darauf hätten sich der Bund und die Kantone auf Druck der Telekommunikationsanbieter «ohne Rücksicht auf Strahlung und Gesundheit der Bevölkerung» geeinigt. (PD/KG)