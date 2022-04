Bürglen Montagsmaler, Linedance und «Moonwalk» im UV-Licht Der Unterhaltungsabend der zwei Klassen der 1. Oberstufe in Bürglen war ein voller Erfolg. Das Publikum wurde mit einem abwechslungsreichen Programm unterhalten.

Bei den Aufführungen der Schülerinnen und Schüler kamen auch Spezialeffekte zum Einsatz. Bild: PD

Die Schülerinnen und Schüler der 1. Oberstufe haben am 1. April einen Unterhaltungsabend in der Aula Bürglen durchgeführt. Das Publikum, das zahlreich erschienen war, wurde mit einem kunterbunten Programm unterhalten: Tanzeinlagen, Gesang und Sketches folgten aufeinander. Durch das Programm führten zwei Schülerinnen mit viel Charme und Humor, heisst es in einem Bericht über den Abend.

Der Chor eröffnete mit Vangeli’s «Conquest of Paradise» den Abend. Ebenfalls waren zwei ehemalige erfolgreiche Popgruppen aus Schweden und England zu Gast. Mit einem ABBA-Song und «Don’t Stop Me Now» von Queen überzeugten die beiden Bands mit ihrem Auftritt und sorgten für gute Stimmung.

Das Publikum machte aktiv mit

Selbstverständlich wurden auch die Gäste miteinbezogen. Sie konnten beim Montagsmaler und beim Quiz über den Kanton Uri und seine Landschaft mitmachen, das eine Gruppe knapp gewann. Beim «Kahoot», das dieses Mal auf Französisch durchgeführt wurde, konnten fünf Gäste einen Siegerpreis entgegennehmen. Schliesslich turnte das Publikum eifrig unter der Animation von den Jugendlichen beim Lied «Barbara Streisand» mit.

Im Vorfeld des Abends wurde das «Siiwliratä» lanciert. Bei diesem Ratespiel mussten die Teilnehmenden schätzen, wie gross alle Schülerinnen und Schüler mit ihren zwei Klassenlehrpersonen waren. 66 Preise wurden verteilt. Der erste Preis war ein wundervolles Stück Schinken, der letzte begehrte Preis war das «Siiwschwänzli».

Es gab auch eine Tombola mit tollen Preisen. Kulinarisch wurden die Gäste mit Spezialitäten vom Grill und Getränken der Festwirtschaft verwöhnt.

Die Schülerinnen und Schüler haben auch Tanzaufführungen einstudiert. Bild: PD

Im Mittelpunkt standen die Darbietungen der Schülerinnen und Schüler. Mit Hilfe von Technik und Spezialeffekten wurden sogar Tänze mit UV-Licht aufgeführt. Zwei Schüler überzeugten mit dem «Moonwalk» von Michael Jackson, der beim UV-Licht noch besser zur Geltung kam. Der Jahresrückblick war eindrücklich – viele staunten, welche Aktivitäten die beiden Klassen mit ihren Lehrpersonen bereits durchgeführt hatten. Auch ein Linedance durfte nicht fehlen. Mit den richtigen Kostümen und grossem Einsatz und Elan sprang auch hier der Funke aufs Publikum über.

Mit einem gemeinsamen Schlusslied der Schülerinnen und Schüler neigte sich der Unterhaltungsabend dem Ende entgegen. (pd/cn)