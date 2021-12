Bürglen Musikverein Bürglen zeigt viel Spielfreude nach langer Konzertpause Beim Winterkonzert in der Pfarrkirche Bürglen liessen die Musikanten ihr Vereinsjahr feierlich ausklingen.

Im Publikum darf sitzen, wer über ein Zertifikat verfügt. Jede zweite Sitzbank ist belegt, Münder und Nasen sind hinter Masken verborgen. «Aber immerhin: Man kann wieder Kultur im öffentlichen Raum geniessen», schreibt der Musikverein. An die Einschränkungen und Massnahmen aufgrund der Coronapandemie hätten sich viele schon fast gewöhnt – oder sich wenigstens mit der Situation arrangiert.

Nach zweijähriger Pause durfte der Musikverein Bürglen endlich wieder ein Konzert geben. Bild: PD

So konnte der Musikverein Bürglen nach zwei Jahren Unterbruch kürzlich in der Pfarrkirche Bürglen wieder ein Konzert geben. Emil Walker, Präsident des Musikvereins, betonte einleitend, dass sich die Bürgler Musikerinnen und Musiker enorm auf diesen Moment gefreut hatten.

Weltbekannte Filmmusikwerke

Dem Publikum wurde ein abwechslungsreiches und attraktives Konzertprogramm geboten. Zwei bekannte Filmwerke standen dabei im Zentrum: einerseits die «Forrest Gump Suite» von Alan Silvestri aus dem Jahr 1994. Die Musik beginnt rieselnd, wird immer mächtiger und gipfelt am Ende in ein grosses Finale. Auch beim zweiten Filmmusikwerk zeigte der MV Bürglen unter der musikalischen Leitung von Christian Simmen seine Qualitäten und lieferte eine eindrückliche Interpretation des Stücks «Moment For Morricone» ab, bei dem Arrangeur Johan de Meij weltbekannte Melodien des vor anderthalb Jahren verstorbenen Komponisten Enio Morricone vereinigt.

Dem Publikum wurde ein abwechslungsreiches Konzertprogramm geboten. Bild: PD

Zur Sache ging es auch bei «A Joyful Fanfare» von Franco Cesarini und bei «Dawn Of A New Day» von James Swearingen. Ruhig und feierlich ging es hingegen bei «Nostalgia» von Rossano Galante sowie bei der ersten Zugabe «Ammerland» von Jacob de Haan zu und her. Und ganz zum Schluss wurde es mit «A Christmas Carol» von Alan Silvestri auch noch weihnachtlich, passend zu den Schneeflocken, die draussen vom Himmel fielen.

Am 30. April ist das Jahreskonzert vorgesehen

Für den Musikverein Bürglen war das erste Konzert seit zwei Jahren gleichzeitig auch der Abschluss des Jahres. Nach den Weihnachtsferien werden sich die Bürgler Musikerinnen und Musiker dann ab Januar einem neuen Konzertprogramm widmen. Am 30. April steht in der Aula Bürglen das Jahreskonzert auf dem Programm, und am Blasmusikfestival vom 4. Juni in Altdorf wird der MV Bürglen auch mit von der Partie sein. (pd/RIN)