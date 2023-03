Bürglen Nach 72 Jahren ist Schluss: Berggasthaus Biel schliesst – und weicht einem Neubau Das Berggasthaus Biel geht am 19. März 2023 zu. Das Gasthaus wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Auf dem Biel freut man sich bereits auf die Neueröffnung im kommenden Herbst.

Dank der IG Biel-bewegt war das Berggasthaus Biel während der Skisaison vom 22. Dezember bis Dreikönige 2023 an allen Wochenenden offen, damit sich Gäste aufwärmen, etwas trinken oder eine Kleinigkeit essen konnten. Zahlreiche Helferinnen und Helfer arbeiteten in der Küche, am Buffet, bei der Schneeräumung und der Reinigung. «Nun möchten wir allen herzlich danken und beschliessen die Wintersaison am 19. März, ab 11 Uhr, mit einem gemütlichen Zusammensein zu den Klängen des Ländlertrios Rossstockgruäss», erzählt Christian Bissig von der IG Biel-bewegt und Verantwortlicher Restauration. «Wir freuen uns nochmals auf viele Gäste auf dem Biel.»

Neubau wird im Herbst 2023 eröffnet

Nach 72 Jahren ist nun Schluss: Das alte Berggasthaus Biel wird abgerissen. An dieser Stelle entsteht das neue dreistöckige Gasthaus, das im Herbst 2023 eröffnet wird. Geplant sind gemütliche Einzel- und Doppelzimmer mit Bad und WC, Balkon oder Sitzplatz, sowie Zimmer für Angestellte und eine Wohnung für die Gastgeber. Kernstück ist die Gaststube mit Saal und grosser Terrasse.

Das Berggasthaus Biel befindet sich im Umbau und wurde als Übergangslösung in diesem Winter durch die IG Biel-bewegt geführt. Diese Zeit geht langsam dem Ende entgegen und endet am 19. März mit einem kleinen «Austrinken». Bild: PD/Urner Zeitung

72 Jahre Bergasthaus Biel 1951 baute die Luftseilbahn Brügg–Riedlig–Biel das Berggasthaus Biel. Der erste Wirt Fredi Arnold führte das Gasthaus 32 Jahre (1951–1983). Max Gisler folgte und wirtete 26 Jahre (1983–2009). Er setzte viele Ideen um: Kleintierzoo, Lager für Modellflugzeugbauer oder Jassabende. Seine Schneeschuhtouren mit Fondue-Essen in Vollmondnächten oder der Bau einer Solaranlage für Warmwasseraufbereitung 2001 waren Pionierleistungen. Von 2009 bis 2022 führten die Besitzer Peter Attenhofer und Yves Nopphadol Sawangarom das Gasthaus, das sie 2022 an Brigitte und Jürg Burkhard verkauften.

Das neue Berggasthaus wird komplett mit Schweizer Fichtenholz erstellt, gebaut wird mit regionalen und lokalen Firmen. «Mit dem kompletten Umbau werden zwar exzellente Voraussetzungen für eine interessante Zukunft des Berggasthauses geschaffen», räumt der Besitzer Jürg Burkhard ein. «Der Schlüssel zum Erfolg ist es aber, unternehmerische Pächter oder Geranten beziehungsweise Mitarbeiter oder Mitunternehmer zu finden, welche den Gastro- und Hotelbetrieb mit viel Initiative und Herzblut langfristig führen möchten.» Burkhard zeigt sich tief beeindruckt, wie sich die IG Biel-bewegt engagiert: «Den Menschen ist es wichtig, was auf dem Biel passiert.»

Verbundenheit hat eine lange Geschichte

Margrit Bissig hat diesen Winter mehrere Tage auf dem Biel als Helferin gearbeitet: «Es war eine spannende Zeit und ein Wiedersehen mit vielen Bekannten. Wir haben viel von früher erzählt.» Margrit Bissig ist im Riedlig aufgewachsen, ihr Vater Karl Arnold, war während 40 Jahren Seilwart der Luftseilbahn Biel–Kinzig: «Die Seilbahn war ein Familienbetrieb, alle haben mitgearbeitet und mitgeholfen, wie das in Bergbauernfamilien heute noch üblich ist. Im Berggasthaus habe ich während des Skibetriebs als Kind mitgeholfen. Beim Kinzig-Derby, dem legendären Skirennen, war das Gasthaus jeweils schnell voll.» Sie habe dann im Kiosk mit einer Angestellten Suppe und Hotdogs verkauft. «Ich war stolz, dass ich etwas Geld verdienen konnte und unter bekannten Skifahrern war. Auch Bernhard Russi und Walter Tresch sind gefahren. Auf dem Biel war Hochbetrieb, Vater hat die ganze Nacht geseilt, bis alle im Tal waren.»

Besitzer und IG nähern sich an

Auch der Bruder von Margrit Bissig, Christian Arnold, hat auf dem Biel seine Wurzeln. Seit drei Jahren engagiert er sich im Vorstand der IG Biel-bewegt, eine Gruppe, die sich seit Jahren für das Naherholungsgebiet Biel einsetzt. So realisierte sie unter anderem den Klettersteig «Fruttstägä», den Orchideenweg oder den Kinderspielplatz. Als im Herbst 2022 das Bergrestaurants Biel geschlossen wurde, versuchte die Besitzerfamilie Burkhard eine Zwischennutzung auf die Beine zu stellen, die sich jedoch unter anderem aufgrund von Absagen von potenziellen Betreibern nicht umsetzen liess. Im Rahmen des Tourismusstamms Mitte November 2022, organisiert von der Gemeinde Bürglen, nahmen die IG Biel-bewegt und die Familie Burkhard erste Gespräche auf. Dabei entstand die Idee, das Bergrestaurant Biel während der Skisaison temporär zu betreiben. Heinz Bissig, Verantwortlicher Umbau und die zuständigen Stellen der Gemeinde Bürglen und beim Kanton ermöglichten eine sofortige Betriebsaufnahme.

Christian Arnold, Verantwortlicher Personal, konnte innerhalb von wenigen Tagen 30 Helferinnen und Helfer organisieren. «Junge, die mit ihrer Familie auf dem Biel Skifahren, Aktionäre oder

Ferienhausbesitzer. Sie sind alle mit dem Biel eng verbunden und setzten mit ihrem Engagement ein Zeichen für das Berggasthaus. Es ist wichtig, dass wir das Gebiet am Leben erhalten können.» chi.