Bürglen: Personenwagen kollidiert mit einem Roller Am Donnerstagmorgen kam es auf der Klausenstrasse zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 17-Jährige wurde verletzt.

Beim Unfall wurde die Rollerfahrerin verletzt. (Bild: Kantonspolizei Uri, 13. Juni 2019)

(pd/pz) Kurz vor 7.30 Uhr beabsichtigte eine Rollerfahrerin mit Urner Kontrollschild am Donnerstagmorgen in Bürglen von der Breitengasse in die Klausenstrasse einzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einem Personenwagen mit Urner Kontrollschildern.

Die 17-jährige Rollerfahrerin zog sich Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst in das Kantonsspital nach Altdorf überführt. Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 15'000 Franken.