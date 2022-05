Bürglen Schülerinnen und Schüler begeistern das Publikum mit «Road to music» Beim Musikprojekt der 5. Primarstufe haben die Schülerinnen und Schüler grossen Einsatz gezeigt. Neben Liedern haben sie mit Gedichten und Zungenbrechern für Unterhaltung gesorgt.

Die Schülerinnen und Schüler haben sich für das Projekt sehr eingesetzt. Bild: PD

Die beiden 5. Klassen der Schule Bürglen boten letzte Woche an drei Abenden in der stets voll besetzten Aula ein sehr abwechslungsreiches und mit vielen Gags und Sketches bespicktes Musikkonzert. Der Weg bis zur Aufführung des Musikprojekts «Road to music» war lang und intensiv, heisst es in einem Bericht der Schulleitung Bürglen. Nebst Texten aller 14 Lieder mussten die Ansagen und Sketches gelernt werden.

Die motivierten Schülerinnen und Schüler gaben alles und zeigten, was sie während des Schuljahres einstudiert hatten. Die Songs haben sie mit kräftigen Stimmen und coolen Moves vorgetragen. Eine Band mit den Klassenlehrpersonen Christof Arnold und Ruven Telli (Gitarre und Bass), Kindern am Schlagzeug, am Bass, an Klangstäben und diversen Rhythmusinstrumenten, unterstützten den Gesang sehr wirkungsvoll und mit grosser Präzision.

Für grosse Lacher sorgten die zwischen den Songs dargebotenen Einlagen. So wurden von nicht ganz stubenreinen Gedichten über Sprechtexte und Zungenbrecher auch Anekdoten geboten. Die Vielfalt des Dargebotenen war sehr eindrücklich. Das Publikum würdigte den rundum sehr anspruchsvollen und unterhaltsamen Auftritt mit einem kräftigen Schlussapplaus. (cn)