Bürglen Sie bringen mit dem Klangfestival klassischen Zauber ins Tellendorf Andreas Haefliger und Marina Piccicini haben in Bürglen das Klangfestival aus der Taufe gehoben. Am 1. September findet das erste Konzert des Festivals statt.

Pianist Andreas Haefliger und Flötistin Marina Piccinini sind eine Musikerin und ein Musiker von Weltformat. Sie spielen auf der ganzen Welt klassische Konzerte von Wien bis New York, von Seoul bis Tokyo, von Boston bis Sao Paulo. Seit 2020 leben die beiden in Bürglen und fühlen sich mittlerweile dort zu Hause.

Weltklasse-Pianist Andreas Haefliger. Bild: zvg/Gianmaria Gava

Flötistin Marina Piccinini. Bild: zvg/Marco Borggreve

In der erzwungenen Coronapause sei ihnen bewusst geworden, welche ausserordentliche Schönheit die Gemeinde Bürglen mit ihrem Zentrum rund um den Kirchplatz und mit ihrer sagenumwobenen Umgebung zu bieten hat, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Kammermusikkonzerte mit Beteiligung aus der ganzen Welt

Zusammen mit einer Handvoll Freundinnen und Freunde haben sie sich deshalb entschieden, in dieser Umgebung ein klassisches Musikfestival zu gründen: das Zauberklangfestival. Den gleichnamigen Verein mit Sitz in Bürglen haben Andreas Haefliger und Marina Piccinini am 10. Juli gegründet. Er unterstützt die beiden beim Aufbau des Festivals.

Die Musikerin und der Musiker werden zu den Kammermusikkonzerten Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt einladen. Die Konzerte sollen für alle Bevölkerungsschichten offen sein, heisst es in der Mitteilung weiter. Es sei das Anliegen der Initiatoren, klassische Musik auf höchstem Niveau in einer intimen Atmosphäre zu bieten.

Eröffnungskonzert mit Apéro

Bereits am 1. September wird das Festival in der Pfarrkirche Bürglen mit einem Konzert und einem anschliessenden Apéro eröffnet. Andreas Haefliger und Marina Piccinini werden zur Eröffnung des Zauberklangfestivals Werke von Claude Debussy, Richard Wagner und Franz Liszt, Pierre Boulez und César Franck spielen. Der Eintritt ist frei (Kollekte). Nach dem Konzert gibt es einen Eröffnungsapéro zur Gründung des Zauberklangfestivals.

Bereits sind weitere Konzerte im Rahmen des Klangfestivals geplant, wie dem Flyer zu entnehmen ist: Am 6. Dezember mit Ian Bostridge (Tenor) und Andreas Haefliger (Piano); am 4. April 2024 mit Hilary Hahn (Violine) und Andreas Haefliger (Piano); und am 1. Juni 2024 mit Marina Piccinini (Flöte), Avi Avital (Mandoline) und Anneleen Lenaerts (Harfe). (eca)