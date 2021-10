Bürglen Turnerinnen bereiten sich auf Saison vor Die Geräteturnerinnen von Bürglen haben sich in einem Trainingslager fit gemacht. Nach der langen Trainingspause ist die Vorfreude gross.

Bei schönem Herbstwetter tragen die Geräteturnerinnen von Getu Bürglen am Samstag, 9. Oktober, die Reise ins Prättigau an. «Endlich sind wir wieder da», hörte man von einigen Turnerinnen, nachdem das letztjährige Trainingslager ohne gemeinsame Verpflegung und Übernachtung in Bürglen stattgefunden hatte. Die Freude war deutlich zu spüren. Am Samstagnachmittag begaben sich Turnerinnen zum ersten Mal in die Halle in Schiers. Die Motivation war deutlich spürbar und die Turnerinnen befolgten die Anweisungen des zehnköpfigen Leiterteams genau. Erstmals konnten sich auch die älteren Turnerinnen, welche sich normalerweise im Lager auf die Schweizer Meisterschaft vorbereiteten, voll und ganz auf das Erlernen von neuen Elementen konzentrieren, da dieser Höhepunkt auch dieses Jahr ins Wasser fällt.

Mit bis zu sieben Stunden Training am Tag zeigten sich die ersten kleinen Blessuren bereits am Sonntag. Doch die Turnerinnen liessen sich von Blasen an den Händen, blauen Flecken und zwickenden Muskeln nicht beirren und feilten eifrig an ihren Fähigkeiten. Jede Minute wurde genutzt. Als Ausgleich dienten Ballett-Lektionen, welche bereits aus anderen Jahren bekannt und sehr beliebt sind.

Neben den vielen Trainingseinheiten kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Angeleitet von einigen der älteren Turnerinnen wurden in einem Quiz alte Fotos gezeigt, was zum Schwelgen in Erinnerungen einlud. Auch wenn die Muskeln von einem Tag zum anderen immer schwerer wurden, tat dies dem Willen und der Freude am Turnen keinen Abbruch und die Turnerinnen versuchten, bis am Dienstagnachmittag möglichst viel zu profitieren.

Sehr müde, aber mit zahlreichen neuen Eindrücken und Erfahrungen im Gepäck traten die Turnerinnen und Leiter am Dienstagabend die Heimreise an. Die Lagerleitung kann auf ein gelungenes und unfallfreies Trainingslager zurückblicken. Nach einer schwierigen Zeit gaben diese vier Tage Schub für die kommenden Monate, welche als Vorbereitung für die nächste Saison genutzt werden.