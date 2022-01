Bürglen Urner Rockband Tell's Valley spielt Album mit Live-Feeling ein Von der Urner Rockband ist eine neue CD erschienen. 16 Songs in Englisch und auf «Ürner Titsch» sind darauf zu hören.

Die Urner Band Tell's Valley (von links): Peter Arnold, Peter Schuler, Hedi Weber, Erol Arnold, Dani Kempf und Stivi Zberg. Bild: PD

Mit Livekonzerten haben es Musikerinnen und Musiker zurzeit immer noch schwer. Die Urner Rockband Tell's Valley verkürzt ihren Fans aber nun das Warten auf den nächsten Auftritt mit einem neuen Album. Dabei versprühen die Musikerinnen und Musiker Live-Feeling. Die Instrumente wurden nämlich im Proberaum live eingespielt. Dabei spielte Erol «Sax» Arnold Mundharmonika und akustische Gitarre, Stivi Zberg Bass, Peter «Pit» Schuler und Dani Kempf ihre E-Gitarren. Peter «Noldi» Arnold sorgte mit seinem Schlagzeug im Nebenraum für den richtigen Drive. Dies, weil es akustisch für die Aufnahmen besser klang. «Wir haben ihn nicht gesehen. Über Kopfhörer bekamen wir mit, wie er die Songs einzählte und wie er uns den Groove vorgab», erinnert sich Dani Kempf.

Aufgenommen wurde Ende November 2020 im Proberaum der Band in Bürglen. Gregor Indergand kam mit seinem Equipment. «Das gab für uns weniger zu schleppen, als wenn wir alles im Studio aufgebaut hätten», ringt Dani Kempf den Aufnahmen im Proberaum Positives ab. Im Gegenzug half die Band beim Aufstellen. Gregor Indergand war schon vertraut mit der Band, hatte er doch bereits 2014 das zweite Album «Brand New Day» aufgenommen. So konnten die Songs, für die es jeweils nur zwei oder drei Takes brauchte, an einem Wochenende eingespielt werden.

Aufwendiges Abmischen in Gregor Indergands Studio

Etwas später wurden Erol Arnolds und Hedi Webers Gesang sowie die akustischen Gitarren aufgenommen. Danach ging es ins Hedgehog Studio von Gregor Indergand. Durch das gemeinsame Spiel der Musikerinnen und Musiker im Probelokal hat das Album Livecharakter erhalten. Das Abmischen der Aufnahmen im Winter und Frühling 2021 im Studio von Gregor Indergand nahm aber dennoch viel Zeit in Anspruch. Denn da kamen einige Tonspuren zusammen. «Alleine das Schlagzeug hat zwischen zehn und zwölf Mikrofone», gibt Daniel Kempf zu bedenken. Jede einzelne Klangfarbe konnte geregelt und die Lautstärke individuell angepasst werden.

Nachdem die Band und auch Gregor Indergand mit dem Sound zufrieden waren, wurden die Aufnahmen im Sommer 2021 fürs Mastering Oli Bösch geschickt. Der Exil-Urner ist in der Musikszene durch seine Arbeit mit Züri West, Hecht oder Trauffer alles andere als ein Unbekannter.

Das Cover des neuen Albums «Out In The Fields» der Urner Band Tell's Valley. Bild: PD

16 eigene Songs auf Englisch und im «Ürner Titsch» haben es nun auf das Album «Out In The Fields» geschafft. Es sind alles Eigenkompositionen, die vor allem von Erol Arnold und Dani Kempf stammen. Aber auch Hedi Weber und Peter Schuler haben ihre Beiträge geleistet. An der Fertigstellung der einzelnen Songs waren dann jeweils alle Bandmitglieder beteiligt. Das Album kommt rockig, melodiös daher. Gespickt ist es auch mit Balladen, bluesigen und folkigen Momenten.

In eine Schublade stecken will sich die Band nicht. «In unser neues Album haben wir ganz viel hineingepackt», gibt sich der 52-jährige Dani Kempf überzeugt.

«Die Texte sind aus dem Leben gegriffen.»

Es geht um alltägliche Dinge und darum, eine gute Zeit zu haben. Beschrieben wird aber auch das Familienleben, gesungen wird von den Kindern, die schnell gross werden und von zu Hause ausziehen. Besungen werden Liebe, Danksagungen, das Abschiednehmen und der Tod.

Den Text von «Dinni Säitä» hat Hedi Weber geschrieben. «Wir alle gaben ihr je drei Stichworte. Daraus entstand dann der Songtext», erinnert sich Dani Kempf. Obwohl es ein eher nachdenklicher Song ist, war die Musik, die Dani Kempf zuerst vorspielte, dann doch ein bisschen zu traurig. Erst eine zweite, weniger melancholische Version schaffte es dann aufs Album. Der Titelsong «Out In The Fields» von Erol Arnold handelt vom Heimkommen nach harter Arbeit. Die schöne Natur zu Hause beschreibt er als Balsam für die Seele.

Die Bandproben erhielten mit dem Ziel der CD-Aufnahmen den nötigen Kick

«Die Songs sind zum Teil bereits mehrere Jahre alt», verrät Dani Kempf. Daher sei es ein guter Zeitpunkt gewesen, diese auf einem Album festzuhalten. Zudem gab das Projekt den Bandproben ohne anstehende Konzerte den nötigen Kick. «In dieses Album haben wir unser ganzes Herzblut und viel von unserer Freizeit hineingesteckt», sagt Dani Kempf. Das Cover des Albums hat Outdoorfotograf Dani Gnos gemacht. Für das Foto des markanten Schächentaler Hausbergs war er dreimal unterwegs. Es brauchte eben seine Zeit, bis er im verregneten Sommer 2021 das richtige Bild im Kasten hatte. Das Bandfoto stammt von der Fotografin Natascha Theiler und ist während einer Fotosession entstanden.

Die Band hat viel Energie, Zeit und auch Geld in die CD-Produktion gesteckt. Finanziell unterstützt wurden die sechs Bandmitglieder aber auch vom Kanton Uri, von der Dätwyler Stiftung und von der Sax GmbH. Zurzeit pausiert die Band. So bald als möglich will man aber wieder mit dem Proben beginnen. Eine CD-Taufe ist vorgesehen. Diese kann aber aus bekannten Gründen frühestens im März oder April stattfinden.