Bürglen Von Tür zu Tür für einen guten Zweck Das Sternsingen in Bürglen ist ein Projekt, bei dem es das ganze Dorf braucht: Dank 70 Schülerinnen und Schülern und zahlreicher Spendenden konnten 12'200 Franken gesammelt werden.

Das Sternsingen 2022 in Bürglen war ein Erfolg. Bild: PD

Die Sternsinger in Bürglen sind ein Projekt, für das sich alle Generationen begeistern lassen. Über 70 motivierte Schülerinnen und Schüler brachten am 5. und 6. Januar mit ihren 22 Leiterinnen – alles Mütter der Kinder – den Segen von Haus zu Haus und sammelten Geld für das Projekt «Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit» der Organisation Missio.

Bevor sie am ersten Tag ausgesandt wurden, segnete Pfarrer Wendelin Bucheli die Sternsingerinnen und Sternsinger sowie die Leiterinnen – für einmal nicht in der Kirche, sondern draussen auf dem Friedhof. Sinnbildlich für die Freude und Energie für dieses Projekt brannte ein Feuer in einer Schale. Acht Chauffeure brachten in Bussen Gruppen auch in entlegenere Quartiere. Die Sternsinger gingen von Haustüre zu Haustüre. Wurde sie geöffnet, sangen sie voller Inbrunst ein oder zwei Lieder und hinterliessen am Türpfosten den Segensspruch 20*C+M+B+22 («Christus segne dieses Haus») und nahmen dankbar die Spende für das Sternsingerprojekt 2022 entgegen. Insgesamt konnten 12'200 Franken gesammelt werden.

Jeder erzählt von seinen persönlichen Highlights

Am zweiten Tag wurde das Sternsingen mit einer Messe abgeschlossen. Dankbar erzählte jede Gruppe von einem Höhepunkt während des Unterwegsseins in der Gemeinde. Da war die Frau, die während des Singens der Kinder vor lauter Freude tanzte oder der Mann, welcher der Gruppe nachlaufen musste, da er gerade im Keller war und das Läuten zu spät hörte. Als Fürbitten formulierten die Sternsingerinnen und Sternsinger Wünsche. So wurde beispielsweise für den Frieden in der Welt gebetet oder dass die Kinder gesund werden und bleiben. (mah)