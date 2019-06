Bundesrat ist am 4. Juli in Altdorf zu Gast Am Donnerstag, 4. Juli, wird der Gesamtbundesrat dem Kanton Uri einen Besuch abstatten. Für die Bevölkerung gibt’s Gelegenheit, mit den Politikern ins Gespräch zu kommen.

Der Gesamtbundesrat kommt im Juli nach Altdorf. (Bild: Peter Klaunzer, Bern, 5. Dezember 2018)

(pd/pz) Bei seinem jährlichen Ausflug beehrt der Bundesrat am 4. Juli 2019 den Kanton Uri. Dies gibt die Urner Standeskanzlei in einer Mitteilung bekannt. Der Bundesrat trifft sich mit der Bevölkerung zu einem Apéro riche am Donnerstag, 4. Juli, von 16 bis 17 Uhr auf dem Unterlehn respektive im Foyer des Zeughauses Altdorf. Die Bevölkerung ist herzlich zu dieser Begegnung mit dem Bundesrat eingeladen.

Der Bundesrat war zuletzt am 30. März 2011 im Urner Hauptort zu Gast. Er hielt dabei seine Sitzung nicht in Bern, sondern in Altdorf ab. Rund 500 Urner wollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen und tauschten sich mit den Bundesräten aus.